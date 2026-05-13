AML.point представить концепцию переходу від «цифрового хаосу» до контролю AML- процесів на конференції DIGITAL BANKING HUB

14 травня 2026 року у Києві відбудеться щорічна конференція DIGITAL BANKING HUB, організована Міжнародним фінансовим клубом «BANKIR». Ключовим експертним партнером заходу виступить AML.point.

СЕО продукту Оксана ГУБІНА презентує доповідь про глибинні виклики автоматизації фінансового моніторингу в епоху цифрової трансформації.

У центрі обговорення — доповідь на тему: «Від хаосу до контролю: що насправді відбувається всередині AML-автоматизації і чому це складніше, ніж здається».

Під час виступу Оксана розбере популярні міфи про «всесильність» софту та поділиться експертною думкою про те, чому автоматизація фінансового моніторингу — це не просто інсталяція програми, а насамперед кропітка робота з якістю даних та побудова чіткої архітектури відповідальності всередині компанії

Чому це актуально для ринку? За даними аналітиків AML.point, більшість невдач у впровадженні RegTech-рішень зумовлені низькою якістю вхідних даних та недосконалістю процесів. Бізнес часто стикається з дублюванням клієнтських записів, відсутністю єдиних ідентифікаторів та фрагментацією даних між ERP та платіжними системами, незлагоднустю процесів між підрозділами.

«Автоматизація не виправляє дані — вона вимагає їх якості. Якщо система підключається до хаосу, вона лише масштабує помилки, збільшуючи кількість хибних спрацювань та створюючи ілюзію контролю там, де його немає», — зазначає Оксана

Ключові теми доповіді в межах DIGITAL BANKING HUB:

Екосистема відповідальності: Чому AML-система не замінює обов’язки бізнес-підрозділів і де пролягає межа між вендором, IT-інфраструктурою та комплаєнс-офіцером. Таймінг залучення RegTech: Чому залучення AML-партнера на етапі проєктування ERP обходиться дешевше та працює ефективніше, ніж «латання дірок» у вже запущених системах. Зрілість систем: Що насправді означає «контроль» — від відтворюваності логіки прийнятих рішень до повної інтегрованості в бізнес-процеси.

ДЕТАЛІ ЗАХОДУ ТА РЕЄСТРАЦІЯ: Організатор: International Financial Club "BANKIR"

Дата проведення: 14 травня 2026 року

Формат: DIGITAL BANKING HUB

Сайт заходу: https://bankir.kiev.ua

Довідка про AML.point: AML.point — провідний розробник RegTech-рішень, що спеціалізується на автоматизації процесів фінансового моніторингу, управлінні даними та впровадженні сучасних сценаріїв аналізу ризиків для фінансового та корпоративного секторів.

