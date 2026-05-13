15:57 13.05.2026

AML.point представить концепцию переходу від «цифрового хаосу» до контролю AML- процесів на конференції DIGITAL BANKING HUB

14 травня 2026 року у Києві відбудеться щорічна конференція DIGITAL BANKING HUB, організована Міжнародним фінансовим клубом «BANKIR». Ключовим експертним партнером заходу виступить AML.point.

СЕО продукту Оксана ГУБІНА презентує доповідь про глибинні виклики автоматизації фінансового моніторингу в епоху цифрової трансформації.

У центрі обговорення — доповідь на тему: «Від хаосу до контролю: що насправді відбувається всередині AML-автоматизації і чому це складніше, ніж здається».

Під час виступу Оксана розбере популярні міфи про «всесильність» софту та поділиться експертною думкою про те, чому автоматизація фінансового моніторингу — це не просто інсталяція програми, а насамперед кропітка робота з якістю даних та побудова чіткої архітектури відповідальності всередині компанії

Чому це актуально для ринку? За даними аналітиків AML.point, більшість невдач у впровадженні RegTech-рішень зумовлені низькою якістю вхідних даних та недосконалістю процесів. Бізнес часто стикається з дублюванням клієнтських записів, відсутністю єдиних ідентифікаторів та фрагментацією даних між ERP та платіжними системами, незлагоднустю процесів між підрозділами.

«Автоматизація не виправляє дані — вона вимагає їх якості. Якщо система підключається до хаосу, вона лише масштабує помилки, збільшуючи кількість хибних спрацювань та створюючи ілюзію контролю там, де його немає», — зазначає Оксана

Ключові теми доповіді в межах DIGITAL BANKING HUB:

  1. Екосистема відповідальності: Чому AML-система не замінює обов’язки бізнес-підрозділів і де пролягає межа між вендором, IT-інфраструктурою та комплаєнс-офіцером.
  2. Таймінг залучення RegTech: Чому залучення AML-партнера на етапі проєктування ERP обходиться дешевше та працює ефективніше, ніж «латання дірок» у вже запущених системах.
  3. Зрілість систем: Що насправді означає «контроль» — від відтворюваності логіки прийнятих рішень до повної інтегрованості в бізнес-процеси.

Запрошуємо професійну спільноту долучитися! DIGITAL BANKING HUB — це унікальна платформа для обміну досвідом між банками, фінтех-компаніями та ІТ-провайдерами. Участь у заході дозволить учасникам отримати «дорожню карту» впровадження інновацій без ризику втрати регуляторного контролю.

Долучайтеся до обговорення майбутнього цифрового банкінгу та дізнайтеся, як перетворити фінансовий моніторинг на прозорий та ефективний інструмент управління ризиками.

ДЕТАЛІ ЗАХОДУ ТА РЕЄСТРАЦІЯ: Організатор: International Financial Club "BANKIR"

Дата проведення: 14 травня 2026 року

Формат: DIGITAL BANKING HUB

Сайт заходу: https://bankir.kiev.ua

Довідка про AML.point: AML.point — провідний розробник RegTech-рішень, що спеціалізується на автоматизації процесів фінансового моніторингу, управлінні даними та впровадженні сучасних сценаріїв аналізу ризиків для фінансового та корпоративного секторів.

Контакти для ЗМІ: Оксана Губіна

[email protected]

https://amlpoint.ua

