Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:39 13.05.2026

Учасники ринку підтримали запровадження ризик-орієнтованої моделі клірингу на форвардних торгах деревиною

2 хв читати
Учасники ринку підтримали запровадження ризик-орієнтованої моделі клірингу на форвардних торгах деревиною

12 травня 2026 року під час об’єднаного розширеного засідання Рад секцій «Необроблена деревина та пиломатеріали» при Українській універсальній біржі та Українській енергетичній біржі учасники ринку одноголосно підтримали запровадження ризик-орієнтованої моделі гарантування виконання зобов’язань за форвардними контрактами на ринку деревини.

Рішення ухвалене в межах масштабування ризик-орієнтованого підходу Українського клірингового дому до системи клірингу та гарантування зобов’язань. Оновлена система гарантування виконання зобов’язань за форвардними контрактами передбачає два етапи забезпечення: гарантійний внесок №1 (первинна маржа) та гарантійний внесок №2 (поставна маржа).

Для обох гарантійних внесків встановлюється диференційований підхід: для учасників категорій A, B та C ставка становитиме 5%, для категорій D та E - 7,5%.

Також запроваджується новий механізм покриття гарантійного внеску №2 із використанням банківських гарантій. Для учасників із найвищим рейтингом групи A дозволяється покриття до 70% внеску банківською гарантією та лише 30% коштами. Для групи B співвідношення становитиме 50/50, для групи C - 40/60, для групи D - 30/70, для групи E - 20/80.

Окремо визначено новий порядок перерахування гарантійного внеску №1 продавцю залежно від рейтингу покупця. Для групи A кошти перераховуватимуться продавцю одразу після підписання договору та внесення гарантійного забезпечення №2. Для групи B - 70% одразу та 30% після виконання частини контракту - відвантаження щонайменше 15% від загального обсягу товару за форвардом. Для груп C, D та E передбачено пропорцію 50/50.

  • Запровадження ризик-орієнтованої моделі є важливим кроком до формування більш прогнозованого та фінансово збалансованого ринку форвардних контрактів. Вона створює справедливі умови для сумлінних учасників, підвищує ліквідність підприємств та стимулює розвиток легального ринку деревини, - прокоментувала директорка УКД Олена Велика.

Під час засідання учасники ринку закликали до якнайшвидшого масштабування ризик-орієнтованої системи гарантування виконання зобов’язань, наголосивши, що її впровадження сприятиме підвищенню прозорості торгів, зменшенню фінансового навантаження на бізнес та подальшому якісному розвитку ринку деревини.

Теги: #форвардні_торги #кліринг #деревина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 06.05.2026
Пропозиція деревини на внутрішньому ринку перевищує попит на 15 тис. куб. м щодоби – "Ліси України"

Пропозиція деревини на внутрішньому ринку перевищує попит на 15 тис. куб. м щодоби – "Ліси України"

11:08 16.03.2026
"Ліси України" виставили на торги на II кв. на 20% більше деревини, ціни стабілізовано

"Ліси України" виставили на торги на II кв. на 20% більше деревини, ціни стабілізовано

15:08 09.02.2026
"Ліси України" з початку року збільшили заготівлю деревини на 44%, логістика та дефіцит енергії сповільнюють її відвантаження бізнесу

"Ліси України" з початку року збільшили заготівлю деревини на 44%, логістика та дефіцит енергії сповільнюють її відвантаження бізнесу

15:19 21.01.2026
НКЦПФР: Аграрний ринок має всі передумови повторити успіх біржової торгівлі деревиною

НКЦПФР: Аграрний ринок має всі передумови повторити успіх біржової торгівлі деревиною

17:10 24.11.2025
Детінізація лісової галузі: БЕБ розслідує схему контрабанди ділової деревини

Детінізація лісової галузі: БЕБ розслідує схему контрабанди ділової деревини

12:40 24.11.2025
"Ліси України" про результати аукціонів з поставкою в І кв.-2026: дуб і береза подорожчали, вільха подешевшала

"Ліси України" про результати аукціонів з поставкою в І кв.-2026: дуб і береза подорожчали, вільха подешевшала

20:37 31.10.2025
Кабмін тимчасово продовжив заборону експорту необробленої деревини напередодні завершення мораторію

Кабмін тимчасово продовжив заборону експорту необробленої деревини напередодні завершення мораторію

16:10 24.09.2025
"Ліси України" на торгах законтрактувало на ІV кв. 99% деревини і дров

"Ліси України" на торгах законтрактувало на ІV кв. 99% деревини і дров

12:59 26.08.2025
Довгострокові контракти як фундамент стабільності: новий етап розвитку ринку деревини

Довгострокові контракти як фундамент стабільності: новий етап розвитку ринку деревини

13:46 30.07.2025
ДБР викрило схему розкрадань деревини посадовцями державних підприємств та лісництв на десятки мільйони гривень

ДБР викрило схему розкрадань деревини посадовцями державних підприємств та лісництв на десятки мільйони гривень

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

У Вінниці відкрили центр ментального здоров'я мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

ОТП БАНК посилює напрям фінансування енергопроєктів у партнерстві з UTEM SOLAR

Як навчатися в українській школі з будь-якої країни

Менше ремонтів, більше ефективності видобутку - «Укрнафта» встановила 226 сучасних насосів

Дату проведення NAM Legal Forum 2026 оновлено на 19 червня

Асоціація «Укрцемент» — партнер Конференції «Торгові війни: мистецтво захисту»

Мадяр запропонував запровадити обов'язковий норматив знищення ворогів екіпажами БпЛА -  "Стандарт-10"

ОТП БАНК інвестував 3 млн грн у тренувальний простір для Superhumans Odesa

IDS Ukraine направила АРМА пропозицію щодо вимог для гарантованого збереження вартості стратегічного активу

Жіноча збірна України з шахів – переможець Mitropa Cup 2026

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА