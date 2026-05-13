Учасники ринку підтримали запровадження ризик-орієнтованої моделі клірингу на форвардних торгах деревиною
12 травня 2026 року під час об’єднаного розширеного засідання Рад секцій «Необроблена деревина та пиломатеріали» при Українській універсальній біржі та Українській енергетичній біржі учасники ринку одноголосно підтримали запровадження ризик-орієнтованої моделі гарантування виконання зобов’язань за форвардними контрактами на ринку деревини.
Рішення ухвалене в межах масштабування ризик-орієнтованого підходу Українського клірингового дому до системи клірингу та гарантування зобов’язань. Оновлена система гарантування виконання зобов’язань за форвардними контрактами передбачає два етапи забезпечення: гарантійний внесок №1 (первинна маржа) та гарантійний внесок №2 (поставна маржа).
Для обох гарантійних внесків встановлюється диференційований підхід: для учасників категорій A, B та C ставка становитиме 5%, для категорій D та E - 7,5%.
Також запроваджується новий механізм покриття гарантійного внеску №2 із використанням банківських гарантій. Для учасників із найвищим рейтингом групи A дозволяється покриття до 70% внеску банківською гарантією та лише 30% коштами. Для групи B співвідношення становитиме 50/50, для групи C - 40/60, для групи D - 30/70, для групи E - 20/80.
Окремо визначено новий порядок перерахування гарантійного внеску №1 продавцю залежно від рейтингу покупця. Для групи A кошти перераховуватимуться продавцю одразу після підписання договору та внесення гарантійного забезпечення №2. Для групи B - 70% одразу та 30% після виконання частини контракту - відвантаження щонайменше 15% від загального обсягу товару за форвардом. Для груп C, D та E передбачено пропорцію 50/50.
- Запровадження ризик-орієнтованої моделі є важливим кроком до формування більш прогнозованого та фінансово збалансованого ринку форвардних контрактів. Вона створює справедливі умови для сумлінних учасників, підвищує ліквідність підприємств та стимулює розвиток легального ринку деревини, - прокоментувала директорка УКД Олена Велика.
Під час засідання учасники ринку закликали до якнайшвидшого масштабування ризик-орієнтованої системи гарантування виконання зобов’язань, наголосивши, що її впровадження сприятиме підвищенню прозорості торгів, зменшенню фінансового навантаження на бізнес та подальшому якісному розвитку ринку деревини.