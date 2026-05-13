Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:51 13.05.2026

ОТП БАНК посилює напрям фінансування енергопроєктів у партнерстві з UTEM SOLAR

2 хв читати

АТ «ОТП БАНК» та компанія UTEM SOLAR розпочали співпрацю у напрямі підтримки енергетичної незалежності українського бізнесу. Нове партнерство відкриває клієнтам доступ до вигідних інструментів, які дають змогу швидко та ефективно інвестувати у встановлення сучасних сонячних електростанцій, підвищуючи рівень власної енергонезалежності.

Компанія UTEM SOLAR, яка працює на українському енергетичному ринку понад 22 роки, надає послуги з проєктування, постачання обладнання та будівництва сонячних електростанцій для підприємств і приватних домогосподарств. Вона моделює системи з урахуванням профілю споживання, пікових навантажень і тарифів, щоб знизити витрати, оптимізувати вартість електроенергії та забезпечити безперервну роботу бізнесу. Компанія є одним із лідерів за кількістю реалізованих систем із використанням обладнання Victron Energy.

«Для ОТП БАНК важливо, щоб клієнти мали не просто фінансовий ресурс, а й можливість обирати оптимальні енергетичні рішення, які реально працюватимуть на їхній розвиток і стійкість бізнесу. Ми об’єднуємо зусилля з надійними партнерами, щоб забезпечити доступ до якісних технологій і зручних фінансових інструментів. Незалежно від того, чи йдеться про окреме обладнання, допомогу у підборі або комплексний проєкт «під ключ», ми можемо запропонувати варіанти, які дозволяють переходити до енергонезалежності», – підкреслила керівник проєктів та програм з альтернативних каналів продажів ОТП БАНК Ірина Кабанцева.

Банк готовий фінансувати реалізацію енергоефективних рішень, які пропонує UTEM SOLAR. Кредитні програми передбачають вигідні умови та рішення, адаптовані до потреб кожного клієнта. Індивідуальний підхід до структурування фінансування, гнучкі строки погашення та конкурентні відсоткові ставки дають змогу в стислі терміни реалізовувати енергопроєкти.

Серед ключових умов підтримки від ОТП БАНК:

• кредит надається на строк до 7 років за умови власного внеску від 15%;

• заставою виступає обладнання, що купується;

• додатково компанії можуть скористатися державною програмою «Доступні кредити 5–7–9%», яка реалізується Урядом за ініціативи Президента України через Національну установу розвитку;

• доступна опція компенсації від ЄБРР у розмірі до 30% вартості проєкту.

Завдяки оперативному розгляду заявок і своєчасному фінансуванню Банк допомагає бізнесу без зволікань переходити до реалізації проєктів, враховуючи особливості діяльності та забезпечуючи збалансоване фінансове навантаження.

Детальна інформація про програму міститься за посиланням.

