Менше ремонтів, більше ефективності видобутку - «Укрнафта» встановила 226 сучасних насосів

«Укрнафта» використовує сучасне насосне обладнання від світових лідерів, щоб зменшити кількість ремонтів та максимізувати видобуток на свердловинах. Сьогодні в роботі 226 установок електровідцентрових насосів від Baker Hughes, Oil Dynamics та Alkhorayef.

«Паралельно оновлюємо кабель, труби, системи захисту від корозії та відкладень - це комплексна робота декількох підрозділів компанії, - зазначив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура. - У 2026 році продовжуємо оновлення фонду і масштабування цих рішень. Дякую команді за системну роботу і результат, який видно в цифрах».

За останні два роки комплексна робота та сучасне обладнання дали відчутний ефект:

•⁠ ⁠кількість ремонтів по фонду свердловин, що експлуатуються електровідцентровими насосами, зменшилась з 48 до 32 на місяць;

•⁠ ⁠міжремонтний період на загальному фонді свердловин, що експлуатуються електровідцентровими насосами, зріс на 75% - з 216 до 377 діб, а там, де встановлені насоси іноземного виробництва, цей термін сягнув 600 днів;

•⁠ ⁠окремі установки працюють більше 800 діб без ремонту - що відповідає кращим світовим практикам.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.