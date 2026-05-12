Дату проведення NAM Legal Forum 2026 оновлено на 19 червня

NAM Legal Forum 2026 — перша в Україні професійна подія, присвячена ключовим змінам у сферах медіаправа, реклами, креативних індустрій та цифрового регулювання. Форум стане майданчиком для відкритого діалогу між державними органами, регуляторами, юристами, медіаменеджерами, представниками платформ та експертами ринку.

Під час реєстрації на NAM Legal Forum ми побачили великий запит не лише на сильну практичну програму, а й на більше можливостей для спілкування, знайомств і професійної взаємодії між учасниками. Нетворкінг, важлива частина будь-якої професійної події, адже саме він створює нові професійні зв’язки, відкриває можливості для партнерств, обміну досвідом та нових ідей.

Ми оновили дату проведення конференції — NAM Legal Forum відбудеться у п’ятницю, 19 червня. Це дозволить нам краще збалансувати програмну частину заходу та передбачити більше часу для нетворкінгу, професійної взаємодії й неформального спілкування після основної програми.

Водночас основний фокус форуму залишається незмінним: практичні аспекти впровадження нових правил, трансформація законодавства та виклики, з якими вже стикається індустрія.

У програмі форуму:

— євроінтеграція та трансформація медіаправа;

— нові регуляторні рішення та їх практичне застосування;

— регулювання цифрових платформ і онлайн-середовища;

— реклама та комунікації: актуальні підходи і кейси;

— судова практика у сфері медіа та контенту;

— управлінські рішення в умовах постійних змін.

Серед спікерів: юристи провідних компаній, представники профільних комітетів Верховної Ради, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, міністерств, судді та експерти з євроінтеграції.

Кожна панель форуму — це практична розмова про те, як нові норми та регуляторні рішення вже працюють у реальному бізнесі та впливають на ринок.

Найближчим часом ми поділимося всією актуальною інформацією та деталями програми.

Усі реєстрації залишаються дійсними.

Для тих, хто ще не встиг зареєструватися на NAM Legal Forum — ми продовжуємо поточний етап вартості квитків до 10 червня!

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/Ujy7jsM7dkcxJndS6

З усіх питань: [email protected]