Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді запропонував запровадити цільовий показник ефективності для всіх екіпажів БпЛА Сил оборони України. Якщо кожен екіпаж ліквідує 10 окупантів за місяць, втрати ворога вдвічі перевищать поповнення, що дозволить переломити хід війни на користь України. Про це Мадяр написав у Facebook.

"Операція "Стандарт-10", щоб 3,14здець хробака став неминучим: математика перелому від Мадяра. Настав час нещадної лінійної прогресії - "Стандарт-10". Коли кожен ударний екіпаж Сил оборони України обнулить за місяць всього 10 хробаків, чисельність втрат противника вдвічі перевищить чисельність їх мобілізації/контрактування на війну", - написав Мадяр.

Командувач СБС зазначив, що пропозиція заснована на точних математичних розрахунках.

За інформацією Мадяра, середньомісячне поповнення військ противника у грудні-квітні становило 29,5 тис. осіб. А середньомісячний темп утилізації "хробаків" за допомогою БпЛА вже зараз складає 31,5 тис. військовослужбовців (втрати, верифіковані у системі Delta).

При цьому середній показник знищення живої сили противника одним ударним екіпажем Сил оборони України за місяць складає 3,14 "хробаків". Тоді як той самий показник у одного екіпажа Сил безпілотних систем – 15,2, а в екіпажів 414 бригади "Птахи Мадяра" - 30,6 ворогів.

Командувач СБС пропонує запровадити норматив "10 підтверджених уражень живої сили противника на місяць" для кожного екіпажу БпЛА Сил оборони України. За умови виконання цього показника усіма екіпажами втрати противника лише від дронів удвічі перевищуватимуть його середньомісячне поповнення, наголосив Мадяр.

"Вихід на "Стандарт-10". Ти - екіпаж бомбера, фпв, тощо. Твій місяць - 15-20 бойових діб. Твоя мета - 10 підтверджених обнулень живої сили/місяць. Твій темп - 1 хробак на 2-3 доби. Твій сенс - майбутнє і дома. Твоя Десятка - їх повний 3,14здець! Кожен пульт, кожен екіпаж, кожен дрон- у бій іде чиста математика. Дронів у цьому році вистачить усім", - запевнив командувач СБС.

Як відомо, Роберт "Мадяр" Бровді після призначення командувачем СБС першим заявив про необхідність збільшити показник ураження живої сили противника. Він ставив ціллю довести показник до 30 тисяч ворогів на місяць. Сьогодні ЗСУ вже прагнуть досягти показника 50 тис. осіб.