ОТП БАНК інвестував 3 млн грн у тренувальний простір для Superhumans Odesa

АТ «ОТП БАНК» у межах співпраці із Superhumans Center – центром реабілітації, лікування й протезування українців, які отримали травми або втратили кінцівки на війні, – здійснив благодійний переказ у розмірі 3 млн грн для облаштування відкритого спортивного майданчика на території Superhumans Odesa.

Передбачається будівництво сучасного простору з 15 тренувальними станціями, який стане доступним середовищем для щоденної фізичної реабілітації ветеранів та цивільних. Тренування пацієнтів центру на відкритому повітрі сприятимуть зниженню рівня стресу, покращенню психоемоційного стану та пришвидшуватимуть повернення до активного життя.

«Співробітництво ОТП БАНК із Superhumans Center – це більше, ніж партнерство. Це спільний шлях, у межах якого ми системно інвестуємо у створення умов для повноцінного відновлення людей після важких травм, допомагаючи повернути відчуття опори, впевненості в собі та здатності рухатися вперед. Ми віримо, що сталі зміни можливі завдяки послідовній підтримці, тому фокусуємося на розвитку інфраструктури, яка щодня працює на відновлення пацієнтів», - зазначила team-лідерка благодійного проєкту OTP Bank Helps Ukraine, директорка департаменту з продажів роздрібного бізнесу та управління мережею ОТП БАНК Леся Сирота.

Банк із 2023 року на постійній основі підтримує Superhumans Center. Загальна сума перерахованих центру протезування та реабілітації коштів становить майже 49 млн грн. Фінустанова здійснює прямі благодійні перекази в межах договору про благодійну пожертву, а також три роки поспіль проводить благодійні аукціони в мобільному застосунку ОТР Bank UA. Зокрема, у грудні 2025 р. допомога для центру в розмірі 4,5 млн грн була зібрана під час великої благодійної кампанії та через власний переказ ОТП БАНК. Кошти спрямовуються на протезування та відновлення захисників і цивільних, облаштування палатного фонду, а також навчання фахівців із протезування.

Планується, що Superhumans Odesa розпочне надання послуг пацієнтам із середини поточного року. Відкриття нової локації дозволить розширити доступ до реабілітації для пацієнтів із різних регіонів, а також збільшити виробничі потужності щонайменше до 50 протезів на місяць.