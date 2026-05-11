Інтерфакс-Україна
14:20 11.05.2026

IDS Ukraine направила АРМА пропозицію щодо вимог для гарантованого збереження вартості стратегічного активу

Менеджмент групи компаній IDS Ukraine оприлюднив офіційну позицію щодо подальшої моделі управління активами та направив Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та членам Комісії з визначення управителя складних активів перелік умов, що мають бути зафіксовані у майбутній Програмі управління або Договорі управління. Метою цих вимог є забезпечення безперервного функціонування підприємств, захист трудового колективу та примноження ринкової вартості бізнесу перед його можливою майбутньою націоналізацією, адже будь-які управлінські рішення, що призведуть до втрати операційної ефективності або ринкових позицій, прямо впливатимуть на зниження інвестиційної привабливості групи.

В IDS Ukraine наголошують, що інтереси держави, менеджменту компанії та керівництва АРМА у цьому питанні повністю співпадають. Зокрема т. в. о. голови АРМА Ярослава Максименко у кінці квітня заявила про необхідність збереження трудового колективу, промислових потужностей та економічної вартості підприємств групи.

Менеджмент компанії продовжує успішно виконувати свої обов’язки, про що свідчать верифіковані показники діяльності групи від листопада 2022 року до сьогодні. За цей час кількість робочих місць на підприємствах зросла на 17,5% (до 2580 фахівців), а середня заробітна плата збільшилася з 27 тис. грн до понад 46 тис. грн. Виручка від реалізації продукції за 2025 рік становила 7,3 млрд грн проти 4,6 млрд грн у 2022 році. Наразі група утримує понад 40% ринку питної та мінеральної води, тому стабільність її роботи є критичною для загальної економічної стійкості України.

Для належного захисту державних інтересів менеджмент IDS Ukraine пропонує включити до Програми управління або Договору управління низку зобов’язань для нового управителя. Зокрема, висунуто вимогу щодо заборони на відчуження або списання основних засобів, а також заборони на передання прав користування спеціальними дозволами на надра. Управитель має гарантувати податкові надходження не нижче рівня 2025 року та збереження існуючої ринкової частки. Пропонується встановити мораторій на скорочення штату протягом 6 місяців і забезпечити щорічне підвищення заробітних плат не нижче рівня інфляції.

Управитель повинен спрямовувати на розвиток компаній не менш ніж 40% від чистого прибутку та виконувати затверджену програму інновацій. Оскільки специфіка видобутку води передбачає безперервність циклів, гарантування збереження технологій і комерційної таємниці також є обов’язковим для підтримання вартості активу.

В IDS Ukraine наполягають на узгодженні оцінок вартості групи. Останні звіти на замовлення АРМА оцінюють актив у 5 млрд грн, тоді як матеріали незалежної оцінки у справі ВАКС наводять цифру 8 млрд грн. Розбіжність у 3 млрд грн створює ризики штучного знецінення бізнесу, що загрожує державі значними втратами під час майбутнього продажу конфіскованої частки. Менеджмент закликає Агентство вжити заходів для усунення цих невідповідностей і проведення всебічної перевірки результатів оцінки для захисту економічної безпеки країни.

 

Теги: #арма #idsukraine #активи

