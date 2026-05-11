Жіноча збірна України з шахів – переможець Mitropa Cup 2026

Жіноча збірна України з шахів вперше взяла участь у європейському турнірі Mitropa Cup 2026 і відразу стала чемпіоном. Чотири українські шахістки завоювали особисті медалі на своїх дошках.

Представницький турнір Mitropa Cup 2026 (змагання команд Центральної Європи) проходив 2–10 травня у місті Санкт-Файт-ан-дер-Глан (Австрія).

10 національний команд грали за коловою системою.

Збірна України виграла 7 матчів, 2 звела внічию й у підсумку впевнено завоювала перше місце. Крім того, чотири наші шахістки здобули особисті медалі на своїх дошках.

Mitropa Cup 2026

(Санкт-Файт-ан-дер-Глан, Австрія, 10 команд, колова система)

1. Україна – 16

2. Швейцарія – 14

3. Італія – 12…

Збірна України (особисті місця)

Анастасія Рахмангулова (3)

Інна Гапоненко (7)

Тетяна Скарбарчук (2)

Анастасія Гнатишин (1)

Людмила Іваницька (1)

Михайло Бродський (головний тренер)

Володимир Ковальчук (голова делегації)

