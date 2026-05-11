Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
08:25 11.05.2026

Жіноча збірна України з шахів – переможець Mitropa Cup 2026

1 хв читати
Жіноча збірна України з шахів – переможець Mitropa Cup 2026

Жіноча збірна України з шахів вперше взяла участь у європейському турнірі Mitropa Cup 2026 і відразу стала чемпіоном. Чотири українські шахістки завоювали особисті медалі на своїх дошках.

Представницький турнір Mitropa Cup 2026 (змагання команд Центральної Європи) проходив 2–10 травня у місті Санкт-Файт-ан-дер-Глан (Австрія).
10 національний команд грали за коловою системою.

Збірна України виграла 7 матчів, 2 звела внічию й у підсумку впевнено завоювала перше місце. Крім того, чотири наші шахістки здобули особисті медалі на своїх дошках.

Mitropa Cup 2026
(Санкт-Файт-ан-дер-Глан, Австрія, 10 команд, колова система)
1. Україна – 16
2. Швейцарія – 14
3. Італія – 12…

Збірна України (особисті місця)

Анастасія Рахмангулова (3)
Інна Гапоненко (7)

Інна Гапоненко (7)

Тетяна Скарбарчук (2)

Анастасія Гнатишин (1)

Людмила Іваницька (1)

Михайло Бродський (головний тренер)
Володимир Ковальчук (голова делегації)

Сайт Федерації шахів України
Сайт Mitropa Cup 2026

 

Теги: #збірна #шахи #mitropa_cup_2026 #жінки #федерації_шахів_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:15 06.05.2026
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць – Свириденко

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць – Свириденко

12:14 10.04.2026
Федоров: Після помилок ТЦК із "розшуком" жінок запровадять технічні запобіжники

Федоров: Після помилок ТЦК із "розшуком" жінок запровадять технічні запобіжники

08:49 04.04.2026
Сухопутні війська заявили, що в Україні не готуються до мобілізації жінок і не створюють для цього жодних механізмів

Сухопутні війська заявили, що в Україні не готуються до мобілізації жінок і не створюють для цього жодних механізмів

13:53 02.03.2026
Заявки на участь у безкоштовній програмі для жінок-підприємиць у сфері HoReCa можна подати до 23 березня - Мінекономіки

Заявки на участь у безкоштовній програмі для жінок-підприємиць у сфері HoReCa можна подати до 23 березня - Мінекономіки

20:06 27.01.2026
Урочисті проводи збірної команди України на зимову Олімпіаду-2026 в Італії відбулися в НОК

Урочисті проводи збірної команди України на зимову Олімпіаду-2026 в Італії відбулися в НОК

09:19 19.11.2025
Український шаховий клуб GRECO виграв корпоративний чемпіонат світу (FIDE World Corporate Chess Championship 2025), що відбувся в індійському Гоа

Український шаховий клуб GRECO виграв корпоративний чемпіонат світу (FIDE World Corporate Chess Championship 2025), що відбувся в індійському Гоа

13:51 17.11.2025
Bolt прагне довести кількість жінок-водійок до 50%, нині їх менше 10%

Bolt прагне довести кількість жінок-водійок до 50%, нині їх менше 10%

21:40 16.11.2025
Сибіга: Збірна України з футболу продемонструвала справжню волю до перемоги

Сибіга: Збірна України з футболу продемонструвала справжню волю до перемоги

10:41 13.11.2025
Український шаховий клуб GRECO виграв корпоративний чемпіонат Європи і стартує на першості світу - Федерація шахів Києва

Український шаховий клуб GRECO виграв корпоративний чемпіонат Європи і стартує на першості світу - Федерація шахів Києва

12:01 23.10.2025
Частка зарахованих у виші жінок зросла з 44,8% до 52,3% - Міносвіти

Частка зарахованих у виші жінок зросла з 44,8% до 52,3% - Міносвіти

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Гроші до зарплати: як відрізнити безпечний сервіс від шахраїв і на що звертати увагу в договорі

«Укрнафта» та Wärtsilä підписали угоду про постачання газопоршневих установок

РІЕЛ – серед п’яти девелоперів за обсягом введеного житла з 2022 року

Авіакомпанія "Українські вертольоти" підтримала матерів загиблих захисників та захисниць з Київської області

Завдяки рішенню НКРЕКП теплогенеруючі підприємства отримали можливість закуповувати природний газ на ринку за конкурентними нерегульованими цінами

"Інтергал-Буд" - №2 серед забудовників України за кількістю зданих квартир під час війни

У Києві відбулася професійна зустріч проєктної спільноти: фокус НСПС на практичній взаємодії та стандартах ринку

Mars і ofi запускають п’ятирічне партнерство для переходу до сталого виробництва какао-бобів

Вартість допомоги, яку "Українська команда" передала з 2022 року, перетнула позначку 500 млн грн

ПУМБ інвестував в створення інклюзивного бізнесу 100 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА