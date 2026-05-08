Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
10:51 08.05.2026

«Укрнафта» та Wärtsilä підписали угоду про постачання газопоршневих установок

2 хв читати

«Укрнафта» та Wärtsilä за підтримки Міністерства енергетики України та Групи Нафтогаз розпочали співпрацю у сфері енергетичних стійкості.

Під час зустрічі Першого віце-прем'єр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля з Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо було підписано рамкову угоду про постачання комплектного обладнання для сучасних газопоршневих установок між найбільшою нафтовидобувною компанією України АТ «Укрнафта» та фінським лідером у виробництві технологій для енергетики Wärtsilä.

«Це один із стратегічних проєктів, спрямований на посилення енергетичної безпеки України в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Тривалі переговорні процеси досягають своєї мети», - підкреслив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Фінансування закупівлі відбудеться за рахунок пільгових кредитних коштів Finnish-Ukrainian Investment Facility (FUIF) під гарантію фінського експортно-кредитного агентства Finnvera.

«Проєкт забезпечить резервне живлення для критичних підрозділів товариства. Надлишок виробленої електричної енергії буде направлено для покриття потреб населення та бізнесу в об'єднаній енергосистемі країни, яка постраждала внаслідок російських атак», - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. 

Сучасне високоманеврове газове обладнання дасть змогу «Укрнафті» додатково надавати послуги балансування для ринку електроенергії та значно посилить енергетичну безпеку в регіонах.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #wärtsilä #укрнафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 01.05.2026
«Укрнафта» сплатила майже 9 млрд грн податків у I кварталі 2026

«Укрнафта» сплатила майже 9 млрд грн податків у I кварталі 2026

13:13 01.05.2026
"Укрнафта" у I кв. сплатила майже 9 млрд грн податків

"Укрнафта" у I кв. сплатила майже 9 млрд грн податків

12:16 28.04.2026
«Укрнафта» дослідила 1211 км² площ: уточнила геологічні моделі для ефективного буріння

«Укрнафта» дослідила 1211 км² площ: уточнила геологічні моделі для ефективного буріння

12:14 28.04.2026
"Укрнафта" за два роки дослідила 1211 кв. км площ з уточненням геологічних моделей для ефективного буріння

"Укрнафта" за два роки дослідила 1211 кв. км площ з уточненням геологічних моделей для ефективного буріння

14:24 22.04.2026
"Укрнафта" оголосила тендер на встановлення когенераційної установки через платформу ЄБРР

"Укрнафта" оголосила тендер на встановлення когенераційної установки через платформу ЄБРР

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Гроші до зарплати: як відрізнити безпечний сервіс від шахраїв і на що звертати увагу в договорі

РІЕЛ – серед п’яти девелоперів за обсягом введеного житла з 2022 року

Авіакомпанія "Українські вертольоти" підтримала матерів загиблих захисників та захисниць з Київської області

Завдяки рішенню НКРЕКП теплогенеруючі підприємства отримали можливість закуповувати природний газ на ринку за конкурентними нерегульованими цінами

"Інтергал-Буд" - №2 серед забудовників України за кількістю зданих квартир під час війни

У Києві відбулася професійна зустріч проєктної спільноти: фокус НСПС на практичній взаємодії та стандартах ринку

Mars і ofi запускають п’ятирічне партнерство для переходу до сталого виробництва какао-бобів

Вартість допомоги, яку "Українська команда" передала з 2022 року, перетнула позначку 500 млн грн

ПУМБ інвестував в створення інклюзивного бізнесу 100 млн грн

У Києві відбувся Міжнародний жіночий економічний форум 2026

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА