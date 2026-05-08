«Укрнафта» та Wärtsilä підписали угоду про постачання газопоршневих установок

«Укрнафта» та Wärtsilä за підтримки Міністерства енергетики України та Групи Нафтогаз розпочали співпрацю у сфері енергетичних стійкості.

Під час зустрічі Першого віце-прем'єр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля з Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо було підписано рамкову угоду про постачання комплектного обладнання для сучасних газопоршневих установок між найбільшою нафтовидобувною компанією України АТ «Укрнафта» та фінським лідером у виробництві технологій для енергетики Wärtsilä.

«Це один із стратегічних проєктів, спрямований на посилення енергетичної безпеки України в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Тривалі переговорні процеси досягають своєї мети», - підкреслив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Фінансування закупівлі відбудеться за рахунок пільгових кредитних коштів Finnish-Ukrainian Investment Facility (FUIF) під гарантію фінського експортно-кредитного агентства Finnvera.

«Проєкт забезпечить резервне живлення для критичних підрозділів товариства. Надлишок виробленої електричної енергії буде направлено для покриття потреб населення та бізнесу в об'єднаній енергосистемі країни, яка постраждала внаслідок російських атак», - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

Сучасне високоманеврове газове обладнання дасть змогу «Укрнафті» додатково надавати послуги балансування для ринку електроенергії та значно посилить енергетичну безпеку в регіонах.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.