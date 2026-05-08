Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
10:00 08.05.2026

РІЕЛ – серед п’яти девелоперів за обсягом введеного житла з 2022 року

Девелопер РІЕЛ посів 4 місце у рейтингу найбільших забудовників України за кількістю квартир, введених в експлуатацію з початку повномасштабного вторгнення. Відповідний рейтинг опублікували ЛУН в партнерстві  з Forbes Ukraine на основі даних сертифікатів введення в експлуатацію.

Згідно з дослідженням, у період з другого кварталу 2022 року до кінця 2025 року в Україні було введено в експлуатацію понад 234 тис. квартир. Найбільша частка припадає на Київ та область – 38%, далі Львівська область – 12% та Одеська – 10%.

РІЕЛ за цей період ввів в експлуатацію 6 881 квартиру у Києві та Львові, що дозволило компанії увійти до п’ятірки лідерів ринку.

Загалом ТОП-10 девелоперів забезпечили майже 25% усіх введених в експлуатацію квартир за цей період.

Рейтинг відображає активність девелоперів у складних умовах повномасштабної війни та демонструє роль галузі у відновленні житлового фонду країни.

