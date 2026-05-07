Авіакомпанія "Українські вертольоти" підтримала матерів загиблих захисників та захисниць з Київської області

Напередодні Дня матері у Богданівці Бориспільського району, де розташований музей-садиба Катерини Білокур, відбувся особливий щемкий захід «Материнське серце — джерело сили й любові». З усієї Київської області до села з'їхалися мами загиблих Захисників та Захисниць.

Авіакомпанія «Українські вертольоти» забезпечила подарунки для кожної з присутніх матерів наших полеглих Героїв.

«Знаєте, мені дуже важко виконувати гімн України, бо коли звучать слова «душу і серце ми положим за нашу свободу», я плачу, згадуючи сина. Я встаю зранку і плачу, я лягаю спати і теж плачу. Ні один психолог у світі, крім таких же дівчат, які зараз поряд стоять, не зрозуміють, як це, що не плакати — неможливо, бо твоя дитина — то всесвіт, це найкраще надбання за твоє життя, але він не пошкодував свого життя — за Україну. Я ненавиджу цифру 200 і я бажаю всім ніколи не зустрітися з цифрою 200 чи написом «на щиті», дочекатися всім мамам своїх синів та доньок з війни», — звернулась до присутніх мама капітана посмертно 80-окремої десантно-штурмової бригади Юрія Чопика Галина Степанівна Чопик.

Організували подію Комунальна установа Київської обласної ради «Київський обласний центр допомоги Захисникам України імені Баранова Віталія Анатолійовича», ГО «Об'єднання ветеранів російсько-української війни», БО «Благодійний фонд «Центр відновлення воїнів України», авіакомпанія «Українські вертольоти». Завітали на захід, крім власне матерів загиблих Захисників та Захисниць, заступниця голови Київської обласної ради Тетяна Семенова, ГО «Культурний десант», жителі громади, благодійники.

Такі заходи, як цей на території зеленої садиби «Бабусина хата», допомагають матерям гуртуватися, спілкуватись, обмінюватись досвідом, емоціями та отримувати взаємну підтримку.

«Наш керівник Володимир Володимирович Ткаченко завжди каже: «Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати». Авіакомпанія буде допомагати, поки не настане перемога. Це головне слово, про яке ми так усі разом мріємо. Слово «перемогти» містить в собі дві частини: крім «могти» є ще «пере» — і воно про надзусилля. Кожен із вас докладає надзусилля. Ми усі будемо докладати свої надзусилля. І ми обов'язково переможемо, бо іншакше нам не дозволить уже наше небесне військо», — зазначила начальниця відділу підтримки учасників бойових дій та членів сімей загиблих Аліна Адамчук.

Авіакомпанія «Українські вертольоти» постійно підтримує бойові підрозділи Сил оборони України, ветеранів та родин загиблих. Загальна сума коштів, спрямованих на благодійність уже перевищує 325 мільйонів гривень, якщо рахувати від початку повномасштабного вторгнення. Але посилювали українську боєздатність ці авіатори ще з 2009 року. А в 2014-му, наприклад, допомагали з медичною евакуацією з лінії боєзіткнення перших жертв цієї російсько-української війни.

На події заступниця голови Київської обласної ради Тетяна Семенова вручила подяку за волонтерську діяльність колективу авіакомпанії «Українські вертольоти» під керівництвом Володимира Ткаченка.