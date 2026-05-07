Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:45 07.05.2026

Завдяки рішенню НКРЕКП теплогенеруючі підприємства отримали можливість закуповувати природний газ на ринку за конкурентними нерегульованими цінами

КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» придбало природний газ на Українській енергетичній біржі для забезпечення потреб підприємства у травні 2026 року.

Таку закупівлю вдалося здійснити завдяки рішенню НКРЕКП, спрямованому на врегулювання питання окремого обліку споживання природного газу з газорозподільної системи за різними цінами. Відповідні зміни дозволили виробникам теплової та електричної енергії закуповувати природний газ на ринку природного газу за нерегульованими цінами.

Йдеться про постанову НКРЕКП від 21.04.2026 № 561 «Про особливості нарахування плати за послуги розподілу природного газу споживачам, які здійснюють виробництво теплової та електричної енергії, в умовах воєнного стану та внесення змін до постанови НКРЕКП від 29 березня 2022 року № 355».

Зокрема, КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» закупило 100 тис. куб. м природного газу з ресурсом травня 2026 року за ціною 22 700 грн за тис. куб. м без ПДВ. Постачання ресурсу передбачене у період з 8 по 18 травня через віртуальну торгову точку (ВТТ) газотранспортної системи України.

Крім того, природний газ на біржових торгах придбав і Концерн «МТМ», який закупив 400 тис. куб. м ресурсу травня 2026 року за ціною 22 700 грн за тис. куб. м без ПДВ. Постачання ресурсу передбачене у період з 9 по 31 травня 2026 року.

Закупівля ресурсу здійснюється для стабільного проходження міжопалювального періоду та забезпечення надійної роботи теплогенеруючих потужностей підприємств.

Теги: #черкаситеплокомуненерго #українська_енергетична_біржа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:00 06.04.2026
Директор "Черкаситеплокомуненерго" Павло Карась: Тепловики – не жебраки, які випрошують дешевий газ. Ми готові працювати в ринку, тільки на справедливих умовах

11:17 06.04.2026
Черкаси планують подвоїти потужність КГУ та забезпечувати половину потреб міста в е/е – директор "Черкаситеплокомуненерго"

12:03 21.01.2026
«Ринок деревини в Україні потребує системного закону для подальшого розвитку» – Костянтин Шевчук

15:32 06.11.2025
УЕБ застосувала санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною

13:00 16.05.2025
Українська енергетична біржа взяла участь у розширеній колегії Державного агентства лісових ресурсів України

