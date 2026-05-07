"Інтергал-Буд" - №2 серед забудовників України за кількістю зданих квартир під час війни

Платформа ЛУН спільно з Forbes Ukraine вперше підготували рейтинг ТОП-10 девелоперів України за кількістю квартир, введених в експлуатацію від початку повномасштабного вторгнення.

Аналітики ЛУН проаналізували дані сертифікатів про введення об’єктів в експлуатацію та підрахували загальну кількість квартир, зданих девелоперами у період із другого кварталу 2022 року по четвертий квартал 2025 року.

За результатами дослідження, девелоперська компанія "Інтергал-Буд" посіла 2 місце серед усіх забудовників України, ввівши в експлуатацію 7 750 квартир у Києві, Київській області, Львові, Житомирі та Чернівцях. Це - 3,1% від загального обсягу житла, введеного в експлуатацію в Україні за цей період.

"П’ятий рік поспіль "Інтергал-Буд" зберігає лідерські позиції, підтверджуючи статус одного з найстабільніших девелоперів України. Навіть у складних умовах воєнного часу компанія змогла підтримувати стабільні темпи будівництва та розпочати реалізацію нових черг і житлових комплексів у різних регіонах України. Для нас це насамперед про відповідальність перед людьми, які довіряють компанії та обирають наші проєкти для життя", - зазначає комерційна директорка "Інтергал-Буд" Олена Рижова.