Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:07 06.05.2026

У Києві відбулася професійна зустріч проєктної спільноти: фокус НСПС на практичній взаємодії та стандартах ринку

2 хв читати
У Києві відбулася професійна зустріч проєктної спільноти: фокус НСПС на практичній взаємодії та стандартах ринку

6 травня у Києві відбулася робоча зустріч представників Національної спілки проєктної справи. Захід об'єднав керівників проєктних організацій, експертне середовище та фахівців галузі. До обговорення в режимі відеоконференції долучилися учасники з-за кордону.

Президент НСПС, доктор юридичних наук Віктор Лещинський у своїй доповіді акцентував на необхідності формування зрозумілих правил ринку та підвищення стандартів відповідальності.

"НСПС формує середовище, де професійна відповідальність стає нормою, а якість проєктування – базовим стандартом. Важливо не лише об'єднувати ринок, а забезпечити чіткі механізми взаємодії, які формують довіру та конкурентність", – зазначив він.

Порядок денний був сформований із фокусом на практичні питання. Учасникам представили ключові напрями діяльності спілки, зокрема розвиток саморегуляції, впровадження єдиних стандартів проєктування та посилення відповідальності виконавців. Також окреслено плани подальшої роботи НСПС.

Участь у зустрічі взяли керівники підприємств галузі: ПрАТ "Сумський Промпроект" – Микола Гречаниченко, ТОВ "ІГС Україна" – Ігор Алексеєв, ДП "УкрНДІпроект" – Леонід Дудка, ТОВ "ІННОВА-ДИЗАЙН" – Дмитро Шевчук, ДП МОУ "ЦПІ" – Ірина Шаблій, ТОВ "ЄК-Проект" – Олексій Єжов, ТОВ "Проексп" – Сергій Єделєв, ТОВ "Пенетрон" – Ольга Ворона, ТОВ "ТОП ГІП" – Андрій Григорчук, ТОВ "ВЦДПП" – Ілля Сіткар, а також Проєктного інституту СБУ – Владислав Нестеренко.

Представлені компанії охоплюють ключові сегменти проєктного ринку, що створює основу для узгодження підходів, обміну практиками та розвитку системної взаємодії.

Окремий блок був присвячений цифровізації. Інтегратор технологій Дмитро Торяник представив рішення для проєктних компаній – від CAD/BIM-систем до інфраструктурних платформ і інструментів штучного інтелекту.

У межах заходу відбулося вручення сертифікатів та підсумкове обговорення ключових питань розвитку ринку.

За результатами зустрічі учасники підтвердили готовність до подальшої співпраці. Формування професійної спільноти на основі єдиних стандартів і практичних механізмів взаємодії визначено як пріоритет діяльності НСПС.

Теги: #нспс #лещинський #проєктнасправа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:19 29.04.2026
Соліст Ziferblat стане речником від України на Євробаченні-2026

Соліст Ziferblat стане речником від України на Євробаченні-2026

13:50 14.04.2026
НСПС розширює міжнародне співробітництво: підписано меморандум з FIABCI

НСПС розширює міжнародне співробітництво: підписано меморандум з FIABCI

18:42 06.04.2026
НСПС: у Дніпрі обговорили порядок визначення вартості будівництва та системний моніторинг цін

НСПС: у Дніпрі обговорили порядок визначення вартості будівництва та системний моніторинг цін

16:59 24.02.2026
Саморегуляція проєктного ринку: у Хмельницькому відбулася четверта регіональна зустріч НСПС

Саморегуляція проєктного ринку: у Хмельницькому відбулася четверта регіональна зустріч НСПС

16:41 30.01.2026
НСПС продовжує регіональний діалог: у Житомирі обговорили саморегуляцію проєктного ринку

НСПС продовжує регіональний діалог: у Житомирі обговорили саморегуляцію проєктного ринку

11:06 24.11.2025
В Україні обговорили нову модель інженерно-консультаційних послуг та прозору відбудову

В Україні обговорили нову модель інженерно-консультаційних послуг та прозору відбудову

18:56 12.10.2023
ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" відновило роботу і має намір змінити назву

ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" відновило роботу і має намір змінити назву

12:15 02.08.2023
Керівництво "УКРБУД" провело зустріч із великою турецькою компанією "Азалтін" щодо плідної співпраці

Керівництво "УКРБУД" провело зустріч із великою турецькою компанією "Азалтін" щодо плідної співпраці

13:59 18.02.2022
НЕБАУ провів галузевий бізнес-форум у МВЦ

НЕБАУ провів галузевий бізнес-форум у МВЦ

18:26 21.12.2021
НЕБАУ провів відкрите засідання Вищої Ради експертних організацій будгалузі

НЕБАУ провів відкрите засідання Вищої Ради експертних організацій будгалузі

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Mars і ofi запускають п’ятирічне партнерство для переходу до сталого виробництва какао-бобів

Вартість допомоги, яку "Українська команда" передала з 2022 року, перетнула позначку 500 млн грн

ПУМБ інвестував в створення інклюзивного бізнесу 100 млн грн

У Києві відбувся Міжнародний жіночий економічний форум 2026

Команда ДП «Ліси України» на чолі з Юрієм Болоховцем забезпечила рекордне зростання надходжень до бюджету

Пам'яті президента Генеральної Асамблеї ООН – великого українця Геннадія Удовенка

Genesis став Роботодавцем року 2026. Forbes Ukraine провів церемонію нагородження найкращих роботодавців країни

Віддав наказ вистрілити по будинку: в Україні судитимуть російського танкіста, через якого загинув мирний житель на Сумщині

У "Софії Київській" відкриється виставка Анастасії Тихої про сакральну силу української жінки

У Білій Церкві заблоковано роботу магазину "Велмарт", який щомісяця обслуговує понад 150 тисяч покупців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА