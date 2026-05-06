У Києві відбулася професійна зустріч проєктної спільноти: фокус НСПС на практичній взаємодії та стандартах ринку

6 травня у Києві відбулася робоча зустріч представників Національної спілки проєктної справи. Захід об'єднав керівників проєктних організацій, експертне середовище та фахівців галузі. До обговорення в режимі відеоконференції долучилися учасники з-за кордону.

Президент НСПС, доктор юридичних наук Віктор Лещинський у своїй доповіді акцентував на необхідності формування зрозумілих правил ринку та підвищення стандартів відповідальності.

"НСПС формує середовище, де професійна відповідальність стає нормою, а якість проєктування – базовим стандартом. Важливо не лише об'єднувати ринок, а забезпечити чіткі механізми взаємодії, які формують довіру та конкурентність", – зазначив він.

Порядок денний був сформований із фокусом на практичні питання. Учасникам представили ключові напрями діяльності спілки, зокрема розвиток саморегуляції, впровадження єдиних стандартів проєктування та посилення відповідальності виконавців. Також окреслено плани подальшої роботи НСПС.

Участь у зустрічі взяли керівники підприємств галузі: ПрАТ "Сумський Промпроект" – Микола Гречаниченко, ТОВ "ІГС Україна" – Ігор Алексеєв, ДП "УкрНДІпроект" – Леонід Дудка, ТОВ "ІННОВА-ДИЗАЙН" – Дмитро Шевчук, ДП МОУ "ЦПІ" – Ірина Шаблій, ТОВ "ЄК-Проект" – Олексій Єжов, ТОВ "Проексп" – Сергій Єделєв, ТОВ "Пенетрон" – Ольга Ворона, ТОВ "ТОП ГІП" – Андрій Григорчук, ТОВ "ВЦДПП" – Ілля Сіткар, а також Проєктного інституту СБУ – Владислав Нестеренко.

Представлені компанії охоплюють ключові сегменти проєктного ринку, що створює основу для узгодження підходів, обміну практиками та розвитку системної взаємодії.

Окремий блок був присвячений цифровізації. Інтегратор технологій Дмитро Торяник представив рішення для проєктних компаній – від CAD/BIM-систем до інфраструктурних платформ і інструментів штучного інтелекту.

У межах заходу відбулося вручення сертифікатів та підсумкове обговорення ключових питань розвитку ринку.

За результатами зустрічі учасники підтвердили готовність до подальшої співпраці. Формування професійної спільноти на основі єдиних стандартів і практичних механізмів взаємодії визначено як пріоритет діяльності НСПС.