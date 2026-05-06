Mars і ofi запускають п’ятирічне партнерство для переходу до сталого виробництва какао-бобів

Mars, Incorporated та ofi (Olam Food Ingredients) оголосили про п’ятирічну стратегічну співпрацю – компанії впроваджуватимуть регенеративне землеробство для індустрії какао-бобів в Еквадорі. Партнерство спирається на понад 15 років спільної роботи у ланцюгах постачання какао-бобів та відповідає амбіції обох компаній досягти нульового рівня викидів до 2050 року.

Еквадор є одним із ключових світових постачальників какао-бобів. Тут на першому етапі ініціативи понад 960 фермерів розпочнуть перехід до нових моделей господарювання на площі в 9000+ гектарів – площа розміром із грецький острів Санторіні. Фермери відмовляться від вирощування какао-бобів в умовах відкритих монокультур і перейдуть до багатошарових агролісових систем. Такий підхід відтворює природну структуру лісу: поєднання різних видів рослин формує стійку екосистему, яка підтримує родючість ґрунтів, сприяє розвитку мікроорганізмів і запилювачів, а також природним чином захищає посіви від шкідників і хвороб. Це дозволяє не лише стабілізувати врожайність, а й зменшити залежність від хімічних засобів захисту.

Від кліматичних ризиків до нових моделей виробництва

Світовий ринок какао-бобів та шоколаду стабільно зростає – це пов’язано зі зміною споживчих звичок, зростанням доходів і появою нових продуктів. Очікується, що ринок какао-бобів збільшиться з 28,74 млрд доларів у 2025 році до 33,89 млрд доларів у 2030-му. Середньорічне зростання становитиме близько 3,4%.

Зміна клімату вже безпосередньо впливає на вирощування какао-бобів в ключових регіонах, зокрема у Західній Африці. Підвищення температур і нестабільні опади погіршують умови для рослин, що призводить до зниження врожайності та якості продукції. У результаті виробництво какао-бобів стає менш передбачуваним і більш вразливим до погодних коливань. За останнє десятиліття в основних регіонах вирощування какао-бобів, передусім у Західній Африці, помітно зросли температури. Все частіше вони перевищують 32 °C – критичний поріг для цієї культури. У результаті знижуються і якість, і обсяги врожаю.

У цьому контексті регенеративне землеробство стає відповіддю на виклики продовольчої безпеки. Воно передбачає відновлення ґрунтів, зменшення залежності від синтетичних добрив та інтеграцію природних процесів у виробництво.

Як працює регенеративна модель

У межах партнерства фермери в Еквадорі впроваджуватимуть комплекс практик:

перехід до агролісівництва з багаторівневою рослинністю;

використання низьковуглецевих добрив;

ефективне управління рослинними залишками;

застосування біовугілля для покращення якості ґрунту.

Ці підходи дозволяють одночасно зменшити викиди парникових газів, підвищити здатність ґрунтів поглинати CO₂ та стабілізувати врожайність. Крім екологічного ефекту, програма має і соціальний вимір: за оцінками, близько 4800 людей у фермерських громадах отримають вигоду від інвестицій – через зростання доходів і підвищення стійкості господарств.

Що далі

«Спираючись на нашу багаторічну співпрацю у сфері постачання какао-бобів, ми бачимо, що спільні цілі дозволяють досягати масштабнішого впливу. Це крок до сучасної та інклюзивної екосистеми какао-бобів, яка підтримує і фермерів, і довкілля», — зазначив Бенджамін Гільберт, глобальний віцепрезидент із питань какао-бобів Mars.

Керівник напряму сталого розвитку какао-бобів в ofi Ендрю Брукс додає: «Разом із Mars ми масштабуємо регенеративні практики — зокрема агролісівництво та використання біовугілля. Наша мета — зробити ці рішення доступнішими для фермерів, зменшити бар’єри входу та відкрити нові джерела доходу, що сприятимуть формуванню більш стійких громад».

У Mars також підкреслюють, що ініціатива є частиною ширшої кліматичної стратегії компанії, узгодженої з підходом Science Based Targets initiative (SBTi), яка передбачає скорочення викидів у всьому ланцюгу створення вартості.

Партнерство Mars та ofi демонструє, як бізнес може інтегрувати екологічні та соціальні цілі у виробничі процеси. Перехід до агролісівництва виробництві како-бобів – це не лише відповідь на кліматичні виклики, а й інвестиція у довгострокову стабільність глобальної продовольчої системи. Такий підхід поєднує економічну ефективність із відновленням природних ресурсів і формує нову модель відповідального агровиробництва.