Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:13 05.05.2026

Вартість допомоги, яку "Українська команда" передала з 2022 року, перетнула позначку 500 млн грн

Вартість допомоги, яку волонтери "Української команди" з 2022 року передали військовим підрозділам та українцям, що постраждали від війни, вже перевищила 500 мільйонів гривень. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

"500 000 000 гривень. Це не бюджет райцентру і не вартість острову в Карибському морі. Це загальна вартість тієї допомоги, яку "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення рф передала військовим і людям, які постраждали від війни", - повідомляє "Українська команда".

За ці кошти волонтери придбали для захисників, зокрема, 4 тисячі дронів різних типів, понад 100 автівок, більш ніж 600 генераторів та зарядних станцій, 100 сіткометів, десятки тепловізорів, засобів РЕБ та іншого військового обладнання. Цивільні українці, що постраждали від війни, отримали від волонтерів майже 1000 тонн гуманітарної допомоги.

"Усе разом – це тисячі врятованих життів та перевага на полі бою наших захисників, яку неможливо виміряти нічим", - наголосили в "Українській команді".

Волонтери також подякували всім, хто долучався до зборів.

"Цей результат був би неможливим без ваших донатів. Дякуємо кожному, хто долучався до зборів "Української команди" і продовжує разом з нами підтримувати захисників. Не зупиняємось! Продовжуємо працювати 24/7 заради нашої Перемоги і можливості жити у вільній демократичній країні!" - запевнили у волонтерському штабі.

"Українська команда" - волонтерський штаб, створений в перші дні повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Пріоритетний напрямок діяльності — підтримка Сил оборони України. Також волонтери надають допомогу людям, що постраждали від війни.

 

