У Києві відбувся Міжнародний жіночий економічний форум 2026

30 квітня 2026 року в Києві відбувся Міжнародний жіночий економічний форум 2026 — масштабна подія, що об’єднала жінок-підприємиць, лідерок бізнесу, представниць міжнародних організацій, бізнес-асоціацій, фінансових інституцій, громадського сектору та експертного середовища.

Форум став майданчиком для змістовної розмови про роль жінок в економіці України, розвиток жіночого підприємництва, інтернаціоналізацію бізнесу, вихід українських компаній на ринки Європейського Союзу, експортну готовність, доступ до фінансування та нові можливості для масштабування women-led SMEs.

Захід організовано Торгово-промисловою палатою України у співпраці з ГО «Міжнародний жіночий економічний форум» та UKRSIBBANK BNP Paribas Group за підтримки програми міжнародного співробітництва STEP IN 2 EU, що співфінансується урядами Німеччини та Норвегії, а також Європейським Союзом у межах ініціативи EU4Business та реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Форум відкрив Геннадій Чижиков, Президент Торгово-промислової палати України, який наголосив, що жіноче підприємництво сьогодні є не лише соціально важливою темою, а й вагомим економічним ресурсом для відновлення, розвитку експорту та посилення конкурентоспроможності України.

«Серед українських експортерів досі жінок вдвічі менше за чоловіків. Не тому, що не можуть. Тому що умови тривалий час не сприяли. Я щасливий бачити, як спільнота жінок-підприємниць росте. Як все більше бізнесів та установ включаються у формування можливостей для розвитку жіночого лідерства», — зазначив Геннадій Чижиков.

З вітальними словами до учасниць та гостей форуму також звернулися Олена Кондратюк, віцеспікерка Верховної Ради України, Тетяна Аніщук, заступниця керівника програми STEP IN 2 EU, GIZ Ukraine, та Наталя Коломацька, заступниця Голови Правління, Головна операційна директорка UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

У своєму виступі Олена Кондратюк акцентувала увагу на тому, що українські жінки вже є потужною силою економічної стійкості країни. Вона підкреслила, що жінки не лише відкривають нові бізнеси, а й беруть на себе відповідальність за робочі місця, громади, родини, експортні можливості та майбутнє української економіки.

«Сила української жінки — це не абстракція. Це здатність швидко адаптуватися до нових умов і тримати економіку», — наголосила Олена Кондратюк.

Окремо під час форуму було підкреслено, що жіноче підприємництво в Україні демонструє зростання навіть в умовах війни. Жінки все активніше створюють нові компанії, виходять на міжнародні ринки, долучаються до експортної діяльності, розвивають виробництва, соціальні підприємства, сервісні бізнеси, креативні індустрії, технологічні рішення та продукти з високою доданою вартістю.

Програма форуму була побудована навколо кількох ключових тематичних блоків. Перша панельна дискусія була присвячена ролі жіночих бізнес-об’єднань, асоціацій, палат, клубів і міжнародних мереж у підтримці підприємиць. Учасниці говорили про те, що для розвитку жіночого бізнесу потрібні не лише окремі грантові чи навчальні програми, а стала інфраструктура підтримки: доступ до знань, менторства, партнерств, ринків, фінансових інструментів та міжнародних контактів.

Особливу увагу було приділено тому, як українські жіночі бізнес-організації можуть посилювати одна одну, формувати спільний порядок денний, взаємодіяти з міжнародними партнерами та ставати голосом жінок-підприємиць у діалозі з державою, донорами, фінансовими установами та європейськими бізнес-мережами.

Друга панель була сфокусована на програмах підтримки жіночого підприємництва, які реалізують міжнародні організації, донорські програми та партнери розвитку. Йшлося про можливості для українських компаній у сфері навчання, консультацій, грантової підтримки, підготовки до експорту, виходу на ринки ЄС, цифровізації, сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу.

Представники міжнародних партнерів говорили про те, що підтримка жінок-підприємиць має бути практичною, довгостроковою і прив’язаною до реальних бізнес-потреб. У центрі обговорення були не лише загальні питання жіночого лідерства, а й конкретні інструменти: як підготувати компанію до експорту, як оцінити готовність до міжнародного ринку, як адаптувати продукт до вимог ЄС, як працювати з регуляторними бар’єрами, сертифікацією, логістикою, фінансуванням та партнерськими каналами.

Третя панельна дискусія була присвячена практичному досвіду жінок-підприємиць: експорту, масштабуванню та виходу на ринки Європейського Союзу. Учасниці ділилися власними історіями зростання, помилками, викликами та рішеннями, які допомогли їм вийти за межі українського ринку. Серед ключових тем — адаптація бізнес-моделі, побудова довіри з іноземними партнерами, участь у міжнародних виставках, розвиток бренду, робота з дистриб’юторами, пошук фінансування та формування репутації українського продукту за кордоном.

Учасниці панелі наголошували, що український бізнес сьогодні експортує не лише товари чи послуги, а й нову якість підприємницького мислення: гнучкість, швидкість ухвалення рішень, здатність працювати в умовах невизначеності, відповідальність та високу внутрішню мотивацію. Саме ці риси роблять українські компанії конкурентними на міжнародних ринках.

Окремим фокусом форуму стала тема практичного продовження заходу. Міжнародний жіночий економічний форум 2026 не розглядається як одноразова подія. Його мета — стати платформою для системної підтримки жінок-підприємиць, які прагнуть масштабувати бізнес, виходити на зовнішні ринки та посилювати свою експортну спроможність.

У межах подальшої роботи після форуму буде відібрано 15 жінок-підприємиць, які отримають індивідуальні консультації з питань інтернаціоналізації бізнесу, експортної готовності, виходу на ринки ЄС, відповідності регуляторним вимогам, побудови міжнародної стратегії та практичних кроків для масштабування. Такий формат дозволить перетворити дискусії форуму на конкретні дорожні карти для розвитку українських women-led SMEs.

Загалом форум об’єднав підприємницьку, експертну, міжнародну та інституційну спільноту навколо спільного завдання — зробити жінок в українській економіці більш видимими, сильнішими, представленими у міжнародній торгівлі та краще інтегрованими у європейські й глобальні ланцюги створення вартості.

Міжнародний жіночий економічний форум 2026 засвідчив: українські жінки вже сьогодні є однією з ключових сил економічної стійкості країни. Вони створюють бізнеси, відкривають нові ринки, представляють Україну за кордоном, підтримують команди, інвестують у розвиток громад і формують нову культуру підприємництва — сміливу, відповідальну, відкриту до світу.

І саме тому головний меседж форуму прозвучав особливо чітко: сміливим — дорогу.

