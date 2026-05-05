14:00 05.05.2026

ПУМБ інвестував в створення інклюзивного бізнесу 100 млн грн

ПУМБ розбудовував фізичну доступність відділень з 2019 по 2023 рік, а вже з 2024 року приступив до створення повністю інклюзивного банку – в культурі, обслуговуванні, фізичних просторах і діджитал-каналах. В 2025 році інвестиції в інклюзивність фінустанови були подвоєні у порівнянні з попередніми роками через закупку сучасного обладнання для обслуговування людей з різними видами порушень.

Банк ПУМБ розпочав працювати над доступністю бізнесу ще у 2019 році. Спочатку увага акцентувалась на доступних вхідних групах відділень, а з 2024 року розпочали формування інклюзивної культури в команді і використання технологій для можливості інклюзивного обслуговування у різних каналах банку.

Загальна сума інвестицій у безбар’єрний бізнес ПУМБ склала понад 100 млн грн. З 2019 по 2023 рік понад 62 млн грн були направлені на встановлення пандусів, підйомників, апарелів, проведення ремонтних робіт у  вхідних групах всіх відділень. В 2024 році понад 13 млн грн інвестували в продовження розбудови доступних просторів у відділеннях, проведення діджитал-аудиту мобільних додатків і сайтів, формування інклюзивної культури в банку.

У 2025 році у всіх відділеннях банку забезпечена можливість безбар’єрного входу, крім двох приміщень, де облаштування вхідної групи неможливе через технологічні особливості приміщення. На 24,5 млн грн профінансовані  ремонти відділень і впровадження технологій. На кінець року 205 працюючих відділень банку ПУМБ по свій Україні мали доступну вхідну групу – пандуси, підйомники, нульовий вхід, навігаційні та попереджувальні елементи, таблички зі шрифтом Брайля. Для людей з порушеннями слуху або мовлення у всіх стандартних відділеннях ПУМБ наявна можливість виклику професійного перекладача жестової мови. В 97 відділеннях облаштований внутрішній безбар’єрний простір: занижені каси, поручні, тримачі для милиць, зони очікування для людей на кріслах колісних, адаптовані санвузли, де можливо. Для людей з порушеннями зору у 88 відділеннях встановлений голосовий асистент в банкоматах і ще на 70 банкоматах поза межами відділень.

До кінця 2025 року банк забезпечив фізичну та інформаційну безбар’єрність у 50% відділень в кожному регіоні країни. Закінчив роботи по облаштуванню внутрішнього доступного простору в 97 відділеннях, виконав роботи по адаптації діджитальних каналів (мобільні застосунки, web-сайти банку).

ПУМБ безупинно розвиває інклюзивну культуру в банку – регулярно проводить для співробітників вебінари, тренінги, електронні курси для розуміння потреб в обслуговуванні людей з різними видами порушень.

Голова Правління ПУМБ, Сергій Черненко підкреслив: «Інклюзивність при веденні бізнесу – ключова задача стратегії сталого розвитку банку. Команда ПУМБ із задоволенням працює над тим, щоб бути зручним, доступним і безпечним банком, де кожна людина відчуває себе цінною та почутою, має рівні можливості».

