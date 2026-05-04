Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
14:57 04.05.2026

Команда ДП «Ліси України» на чолі з Юрієм Болоховцем забезпечила рекордне зростання надходжень до бюджету

ДП «Ліси України» під керівництвом генерального директора Юрія Болоховця демонструє один із найсильніших результатів за час роботи підприємства та входить до трійки найбільших донорів державного бюджету.

За підсумками першого кварталу підприємству нараховано 5,9 млрд грн дивідендів - це більш ніж у чотири рази перевищує показник аналогічного періоду 2024 року (1,3 млрд грн). Більші обсяги дивідендів отримали лише НАЕК «Енергоатом» (9,3 млрд грн) та Укргідроенерго (6,3 млрд грн).

У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України відзначають, що ДП «Ліси України» суттєво наростило обсяги заготівлі деревини, підвищило дохідність і вийшло на новий рівень прибутковості та сплати податків. Підприємство стало більш ефективним, прозорим і фінансово стійким.

Під керівництвом Юрія Болоховця та управлінської команди підприємства впроваджено системні зміни, які забезпечили стійке зростання показників. Зокрема, у першому кварталі 2026 року заготівля деревини зросла до майже 3 млн м³ (+50%), чистий дохід - до 8,6 млрд грн (+87%), прибуток до оподаткування - до 3 млрд грн (+273%), рентабельність - до 34,9%, а сплата податків - до 4 млрд грн (+166%).

Серед ключових управлінських рішень - відкритий і конкурентний продаж лісопродукції, повний перехід до прозорих закупівель через Prozorro, оптимізація структури та витрат, відмова від непрофільних напрямів діяльності, а також підвищення заробітних плат працівникам лісової галузі.

Підприємство також демонструє позитивну операційну динаміку: на початок травня заготовлено на 560 тис. м³ деревини більше, ніж торік, а частка ДП «Ліси України» у заготівлі зросла з 83% до 88%.

Окремим напрямом роботи стала масштабна модернізація галузі. Розпочато перехід до механізованої заготівлі деревини, укладено перший великий контракт на постачання харвестерів зі Швеції, оновлюється пожежна техніка та відкрито сучасний насіннєвий центр.

У цілому результати ДП «Ліси України» свідчать про послідовну та керовану трансформацію галузі, що забезпечує зростання ефективності підприємства та його ролі як одного з ключових платників до державного бюджету.

