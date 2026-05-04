Пам'яті президента Генеральної Асамблеї ООН – великого українця Геннадія Удовенка

У Київському міжнародному університеті відкрито барельєф і пам'ятну композицію Геннадію Удовенку – символу державницької гідності України

23 квітня 2026 року в Києві відбулася знакова подія для освітньої, дипломатичної та громадської спільноти – у Київському міжнародному університеті урочисто відкрито барельєф і пам'ятну композицію, присвячені видатному українському державному діячу, дипломату світового рівня, людині високої честі та принципів – Геннадію Удовенку.

Ця подія стала не лише даниною глибокої поваги до особистості, яка стояла біля витоків формування міжнародного авторитету незалежної України, а й важливим символом спадкоємності поколінь – від тих, хто творив державу, до тих, хто сьогодні формує її майбутнє.

Геннадій Йосипович Удовенко – це ім'я, що назавжди вписане в історію української дипломатії. Єдиний до сьогодні українець – Президент Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, Міністр закордонних справ України. Його діяльність стала прикладом служіння Україні, заснованого на професіоналізмі, мудрості та відданості національним інтересам.

Пам'ятна композиція, відкрита в університеті, є не лише мистецьким об'єктом, а й простором смислів – місцем, де студенти, викладачі та гості можуть замислитися над цінністю відповідального лідерства, силою дипломатії та роллю особистості в історії.

На урочистій церемонії відкриття барельєфу та пам'ятної композиції президент Київського міжнародного університету, професор Хачатур Хачатурян наголосив, що знамениті три «П» Геннадія Удовенка - Професіоналізм-Патріотизм-Порядність - мають бути дороговказом у житті кожного громадянина України, моральною основою українського суспільства, принципами, на яких виховується молодь, майбутнє покоління. Президент КиМУ відзначив особисту роль Міністра закордонних справ України в 1994-1998 роках у становленні Київського міжнародного університету, допомогу в налагодженні якісної системи підготовки майбутніх міжнародників, лінгвістів, знавців іноземних мов.

Емоційним і щирим був виступ рідної онуки Геннадія Йосиповича Удовенка Аліси, яка згадала свої дитячі роки, проведені з рідним дідусем, великим державником і одночасно скромною і люблячою людиною.

Видатний український юрист, Міністр юстиції України в одному Уряді з Міністром закордонних справ України Геннадієм Удовенком, у подальшому - Голова Верховного Суду України Василь Онопенко розповів про спільну роботу, про непересічні дипломатичні таланти організатора і переговорника Удовенка.

Директор Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС України, Надзвичайний і повноважний посол України Ігор Осташ у своєму виступі підкреслив, що постать Геннадія Удовенка є моральним орієнтиром для молоді, прикладом того, як особистість здатна формувати міжнародний імідж країни та впливати на хід історії.

Голова Спостережної ради КиМУ, директор Інституту соціально-економічного розвитку міста Сергій Павловський зазначив, що відкриття барельєфу – це не лише акт вшанування, а й освітня місія: формувати у студентів цінності державності, відповідальності та глобального мислення.

Віцепрезидент університету, Олег Зарубінський, який свого часу перейняв естафету у Геннадія Удовенка в керуванні парламентським Комітетом з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, охарактеризував Геннадія Йосиповича як людину, що вміла тримати удар історії, не боялася відповідальності й добре розуміла: служіння державі – це не кар'єра, це покликання і велика місія. І барельєф – це не камінь, а концентрована пам'ять про гідність, яка не потребує гучних слів і примітивного піару, пам'ять про професіоналізм, дефіцит якого шкодить життю цілих поколінь, а ще – пам'ять про справжній патріотизм, тобто патріотизм у діях і вчинках.

На завершення урочистої церемонії виступив автор барельєфу, відомий київський скульптор Олександр Березовчук.

«Пам'ятаючи тих, хто творив Україну, ми вчимося творити її майбутнє» -рефреном звучало під час церемонії.

Відкриття пам'ятної композиції стало ще одним кроком університету у формуванні культурного та історичного простору, який надихає молодь на активну життєву позицію, професійне зростання та служіння Україні.

Цей проєкт – більше, ніж пам'ять. Це жива розмова поколінь, у якій звучить головне: Україна твориться людьми – сильними, відповідальними, відданими своїй країні.