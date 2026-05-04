Genesis став Роботодавцем року 2026. Forbes Ukraine провів церемонію нагородження найкращих роботодавців країни

30 квітня у Києві Forbes Ukraine провів церемонію "Роботодавець року 2026" і вшосте представив список 50 кращих роботодавців країни.

Цьогорічне дослідження стало найбільшим за всю історію рейтингу: аналітики Forbes Ukraine разом із партнером, сайтом robota.ua, опрацювали майже 55 000 анкет від працівників 370 компаній. На події зібралися представники великого українського бізнесу, топменеджменту, HR-лідери та учасники рейтингу.

Роботодавцем року 2026 стала компанія Genesis, що включає такі проєкти, як Obrio та Universe Group. Компанія, яка набрала найбільшу кількість балів у рейтингу роботодавців 2026 року: 87 – це більше, ніж у переможців попередніх років.



Друге місце посіла Solidgate, яка вперше потрапила до рейтингу. Фінтех-компанія з екосистеми Genesis зі штатом понад 200 працівників набрала 85 балів.



Третє місце посіла Fractal. Компанія змогла не просто утримати позиції в рейтингу, а піднятися на 19 позицій. За рік вона здобула додаткові 11 балів (загалом 85).

Окрім головної премії, на церемонії вручили спеціальні відзнаки в шести номінаціях:

— "Найактивніший учасник" – АТБ-Маркет

— Lovemark – UPSTARS

— "Вибір експертів" – Kyivstar Ukraine

— "Взірець турботи" – JTI

— "Динамічне зростання" – "Генерал Черешня"

— "Прорив року" – FRACTAL

Церемонія "Роботодавець року 2026" стала не лише нагородженням, а й майданчиком для розмови про те, як змінюється роль роботодавця в Україні в умовах кадрового дефіциту, міграції, мобілізації, вигорання та нових вимог до корпоративної культури.

У фокусі програми були теми найму й утримання команд, управлінських рішень, розвитку людей, ролі штучного інтелекту в рекрутингу, вигорання, корпоративної культури та повернення ветеранів до роботи.

Серед учасників і спікерів події – керівники українських компаній, представники великого бізнесу, HR-лідери та експерти, які говорили про практики сильних роботодавців і підходи, що допомагають бізнесу залишатися конкурентним у боротьбі за людей.

Повний список 50 кращих роботодавців країни буде опубліковано в новому номері журналу Forbes Ukraine, а також у соцмережах Forbes Ukraine.