Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:36 04.05.2026

Genesis став Роботодавцем року 2026. Forbes Ukraine провів церемонію нагородження найкращих роботодавців країни

30 квітня у Києві Forbes Ukraine провів церемонію "Роботодавець року 2026" і вшосте представив список 50 кращих роботодавців країни.

Цьогорічне дослідження стало найбільшим за всю історію рейтингу: аналітики Forbes Ukraine разом із партнером, сайтом robota.ua, опрацювали майже 55 000 анкет від працівників 370 компаній. На події зібралися представники великого українського бізнесу, топменеджменту, HR-лідери та учасники рейтингу.

Роботодавцем року 2026 стала компанія Genesis, що включає такі проєкти, як Obrio та Universe Group. Компанія, яка набрала найбільшу кількість балів у рейтингу роботодавців 2026 року: 87 – це більше, ніж у переможців попередніх років.

Друге місце посіла Solidgate, яка вперше потрапила до рейтингу. Фінтех-компанія з екосистеми Genesis зі штатом понад 200 працівників набрала 85 балів.

Третє місце посіла Fractal. Компанія змогла не просто утримати позиції в рейтингу, а піднятися на 19 позицій. За рік вона здобула додаткові 11 балів (загалом 85).

Окрім головної премії, на церемонії вручили спеціальні відзнаки в шести номінаціях:
"Найактивніший учасник"АТБ-Маркет
LovemarkUPSTARS
"Вибір експертів"Kyivstar Ukraine
"Взірець турботи"JTI
"Динамічне зростання""Генерал Черешня"
"Прорив року"FRACTAL

Церемонія "Роботодавець року 2026" стала не лише нагородженням, а й майданчиком для розмови про те, як змінюється роль роботодавця в Україні в умовах кадрового дефіциту, міграції, мобілізації, вигорання та нових вимог до корпоративної культури.

У фокусі програми були теми найму й утримання команд, управлінських рішень, розвитку людей, ролі штучного інтелекту в рекрутингу, вигорання, корпоративної культури та повернення ветеранів до роботи.

Серед учасників і спікерів події – керівники українських компаній, представники великого бізнесу, HR-лідери та експерти, які говорили про практики сильних роботодавців і підходи, що допомагають бізнесу залишатися конкурентним у боротьбі за людей.

Повний список 50 кращих роботодавців країни буде опубліковано в новому номері журналу Forbes Ukraine, а також у соцмережах Forbes Ukraine.

 

