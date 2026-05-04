Віддав наказ вистрілити по будинку: в Україні судитимуть російського танкіста, через якого загинув мирний житель на Сумщині

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 34-річного військовослужбовця зс росії за ч. 2 ст. 438 КК України. За його наказом під час окупації Сумщини здійснили постріл із танка, внаслідок чого загинув мирний житель. Особу танкіста вдалося встановити за сприяння аналітичного відділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє проєкт "Книга катів українського народу".

Хто підозрюваний

Ізгрєбін В’ячеслав Миколайович — уродженець села Алєксєно Пошехонського району Ярославської області РФ.

На момент вторгнення проходив військову службу у військовій частині 58198 — 1-му танковому полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії західного військового округу збройних сил російської федерації (в/ч 58198).

Був командиром танка. Військове звання — старший сержант.

Обставини злочину

27 лютого 2022 року, коли підрозділ Ізгрєбіна зупинився на польовій дорозі між селами Гірне та Ополонське Сумського району, він наказав екіпажу відкрити вогонь зі 125-мм танкової гармати по житловому будинку в селі Старе Село.

61-річний мешканець, який перебував біля воріт домоволодіння, отримав уламкові поранення в результаті детонації танкового осколково-фугасного снаряда і помер.

У лютому 2026 року росіянину повідомили про підозру, після чого його оголосили в розшук.

Обвинувальний акт затверджено Сумською окружною прокуратурою та направлено до суду 30 квітня 2026 року.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції № 4 (м. Суми) під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури, за оперативного супроводу управління карного розшуку у взаємодії з СБУ.

Кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру під номером 12022200480000375 від 01.03.2022.