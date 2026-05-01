У Білій Церкві заблоковано роботу магазину "Велмарт", який щомісяця обслуговує понад 150 тисяч покупців

У Білій Церкві зафіксовано резонансні дії навколо нашого діючого магазину, які ми розцінюємо як рейдерське блокування з елементами силового впливу в стилі 90-х та тиску на господарську діяльність зі сторони орендодавця ТОВ "Травень 21". Йдеться про Велмарт на вул. Зенітного Полку - улюблений магазин мешканців міста, що обслуговує понад 150 тисяч покупців на місяць.

Звертаємо увагу, що незаконне блокування роботи магазину, який є підприємством, визнаним об’єктом критичної інфраструктури, фактично перешкоджає забезпеченню мешканців міста товарами першої необхідності.

Протягом останнього періоду було вчинено низку дій, які призвели до фактичного повного припинення роботи об’єкта. Зокрема, входи до магазину перекрито бетонними блоками, що унеможливлює доступ як відвідувачів, так і персоналу. Магазин було позбавлено електропостачання, у тому числі шляхом блокування роботи генератора. Генератор було неправомірно опечатано за участі представників місцевих правоохоронних органів, а саме національної поліції.

Сукупність зазначених дій має ознаки рейдерського сценарію, спрямованого на витіснення чинного бізнесу з об’єкта. Серед таких ознак: ігнорування умов чинного договору оренди, одностороннє обмеження доступу до приміщення, створення перешкод у веденні господарської діяльності, умисне створення штучної заборгованості, а також скоординований характер дій, спрямованих на зміну контролю над активом поза межами правових процедур. При цьому слід наголосити що жодних рішень судів, в тому числі Верховного Суду, щодо припинення, або розірвання договору оренди магазину Велмарт в м. Біла Церква, не існує.

Наголошуємо, що фактично господарський спір, за ініціативи орендодавця (власником будівлі зі сторони орендодавця виступає Микола Будико), переріс у цілеспрямоване блокування роботи об’єкта із застосуванням фізичних обмежень доступу.

Ми публічно заявляємо про необхідність негайного припинення фізичного блокування об’єкта, відновлення доступу до приміщення та інженерної інфраструктури, а також проведення незалежної правової оцінки осіб, причетних до незаконних дій.

Водночас повідомляємо, що вже використовуємо всі доступні правові механізми для протидії незаконним діям та відновлення законної роботи об’єкта. Ми як національний ритейлер підкреслюємо усвідомлення своєї відповідальності перед тисячами щоденних по-купців і заявляємо про намір послідовно відстоювати свої права виключно у правовому полі. Вже здійснено низку звернень до компетентних органів, зокрема до Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора та Національної поліції, із заявами про вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення всіх причетних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності

Контакт для коментарів: тел. +38(067)413-10-77 (Юлія).

