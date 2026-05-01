«Укрнафта» сплатила майже 9 млрд грн податків у I кварталі 2026

«Укрнафта» сплатила 8,86 млрд грн податків, зборів та митних платежів до державного бюджету у І кварталі 2026 року.

«Загалом з моменту переходу компанії під державне управління обсяг сплачених податків, зборів та митних платежів за 2023–2026 роки перевищив 106 млрд грн, - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - Це системний внесок компанії у підтримку економіки та фінансування потреб держави, зокрема Сил оборони. Дякую команді за стабільну роботу і результат».

За підсумками 2025 року «Укрнафта», як частина Групи Нафтогаз, сплатила 28,8 млрд грн податків і зборів до державного бюджету.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.