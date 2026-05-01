Посол Корнійчук: Ми вітаємо позитивний результат – судно PANORMITIS не розвантажило свій вантаж, це наслідок початку слідчих дій

Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук позитивно оцінив рішення ізраїльської сторони розпочати розслідування ситуації із судном PANORMITIS.

"У той час як Україна вже понад чотири роки змушена захищатися у жорстокій війні, наші можливості зі збору вичерпних і точних доказів є об’єктивно обмеженими. Важливо наголосити, що ймовірні злочини вчиняються на територіях, які наразі перебувають під окупацією Росії, а це серйозно ускладнює наш прямий доступ до первинних доказів. Тому ми очікуємо, що ізраїльська влада оцінить надані матеріали як обґрунтовані за цих обставин", - йдеться в повідомленні посольства України в Ізраїлі.

Водночас зазначається, що "наш запит про міжнародну правову допомогу, поданий саме з метою збору доказів, не був виконаний. Відхилення запиту через брак доказів важко виправдати, і це, по суті, підриває основоположні принципи відповідного договору, головною метою якого є надання допомоги в отриманні саме тих доказів, які запитуються".

Посольство продовжує моніторинг структур, пов’язаних із незаконними поставками товарів, що походять з тимчасово окупованих територій України, та працює над відповідними пропозиціями до санкційних списків.

"Разом з тим, ми вітаємо рішення ізраїльської сторони розпочати розслідування № 187032/26 на запит посольства. Ми віримо, що вчинений злочин буде належним чином розслідувано, а відповідні правоохоронні органи не дозволять причетним особам та організаціям уникнути відповідальності", - сподівається Євген Корнійчук.