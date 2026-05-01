13:40 01.05.2026

Посол Корнійчук: Ми вітаємо позитивний результат – судно PANORMITIS не розвантажило свій вантаж, це наслідок початку слідчих дій

Посол Корнійчук: Ми вітаємо позитивний результат – судно PANORMITIS не розвантажило свій вантаж, це наслідок початку слідчих дій

Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук позитивно оцінив рішення ізраїльської сторони розпочати розслідування ситуації із судном PANORMITIS.

"У той час як Україна вже понад чотири роки змушена захищатися у жорстокій війні, наші можливості зі збору вичерпних і точних доказів є об’єктивно обмеженими. Важливо наголосити, що ймовірні злочини вчиняються на територіях, які наразі перебувають під окупацією Росії, а це серйозно ускладнює наш прямий доступ до первинних доказів. Тому ми очікуємо, що ізраїльська влада оцінить надані матеріали як обґрунтовані за цих обставин", - йдеться в повідомленні посольства України в Ізраїлі.

Водночас зазначається, що "наш запит про міжнародну правову допомогу, поданий саме з метою збору доказів, не був виконаний. Відхилення запиту через брак доказів важко виправдати, і це, по суті, підриває основоположні принципи відповідного договору, головною метою якого є надання допомоги в отриманні саме тих доказів, які запитуються".

Посольство продовжує моніторинг структур, пов’язаних із незаконними поставками товарів, що походять з тимчасово окупованих територій України, та працює над відповідними пропозиціями до санкційних списків.

"Разом з тим, ми вітаємо рішення ізраїльської сторони розпочати розслідування № 187032/26 на запит посольства. Ми віримо, що вчинений злочин буде належним чином розслідувано, а відповідні правоохоронні органи не дозволять причетним особам та організаціям уникнути відповідальності", - сподівається Євген Корнійчук.

17:03 30.04.2026
МЗС Ізраїлю: Запит України щодо правової допомоги містив значні фактичні прогалини та не включав жодних підтверджувальних доказів

МЗС Ізраїлю: Запит України щодо правової допомоги містив значні фактичні прогалини та не включав жодних підтверджувальних доказів

12:54 30.04.2026
Сибіга: Продовжуємо стежити за судном Panormitis зі збіжжям з ТОТ, застерігаємо від співпраці з ним

Сибіга: Продовжуємо стежити за судном Panormitis зі збіжжям з ТОТ, застерігаємо від співпраці з ним

12:42 30.04.2026
Генпрокурор щодо судна PANORMITIS: зірвано чергову спробу РФ легалізувати незаконно вивезене зерно

Генпрокурор щодо судна PANORMITIS: зірвано чергову спробу РФ легалізувати незаконно вивезене зерно

11:57 03.04.2026
Посол Корнійчук: "Близький Схід та Україна на одному фронті"

Посол Корнійчук: "Близький Схід та Україна на одному фронті"

09:38 15.03.2026
Посол Корнійчук: Попри розбіжності, Україна відчуває підтримку Ізраїлю

Посол Корнійчук: Попри розбіжності, Україна відчуває підтримку Ізраїлю

12:08 03.03.2026
Посол України в Ізраїлі: наразі потреби в евакуації немає, звернулося лише 25 людей

Посол України в Ізраїлі: наразі потреби в евакуації немає, звернулося лише 25 людей

15:47 02.03.2026
Посол Корнійчук розповів про маршрути евакуації для українців, що бажають виїхати з Ізраїлю

Посол Корнійчук розповів про маршрути евакуації для українців, що бажають виїхати з Ізраїлю

12:29 02.03.2026
Наразі немає звернень щодо постраждалих українців в Ізраїлі - посол Корнійчук

Наразі немає звернень щодо постраждалих українців в Ізраїлі - посол Корнійчук

13:46 28.02.2026
АОІ та Збройні сили США продовжують завдавати ударів по низці військових цілей на заході Ірану – посол

АОІ та Збройні сили США продовжують завдавати ударів по низці військових цілей на заході Ірану – посол

17:10 25.02.2026
Посол Корнійчук: Я не вірю в мирну угоду, але я вірю у можливість досягнення домовленості щодо припинення вогню

Посол Корнійчук: Я не вірю в мирну угоду, але я вірю у можливість досягнення домовленості щодо припинення вогню

