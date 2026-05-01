"Інтергал-Буд" очолив рейтинг кращих девелоперів України від Ukrainian Business Award

Девелоперська компанія "Інтергал-Буд" посіла перше місце у рейтингу кращих девелоперів України 2026 року за версією Ukrainian Business Award, отримавши максимальні 100 балів зі 100 можливих.

Рейтинг сформовано на основі комплексної аналітики ринку за авторською методологією, яка охоплює 11 ключових критеріїв: від обсягів реалізованих проєктів і кількості зданих квартир до репутації в медіа, клієнтського досвіду та цифрової присутності девелопера.

За результатами дослідження "Інтергал-Буд" продемонстрував найвищий сукупний показник серед усіх учасників рейтингу, що дозволило компанії очолити список із результатом 100%.

До переліку ключових гравців також увійшли Blago, РІЕЛ та Stolitsa Group, що підтверджує високий рівень конкуренції у галузі та водночас підкреслює лідерські позиції "Інтергал-Буд" за сукупністю показників.

"Показовим є контекст рейтингу: у 2026 році ринок девелопменту України працює в умовах високої собівартості будівництва та підвищених ризиків, - зазначила комерційна директорка "Інтергал-Буд", Олена Рижова. - У цих умовах вагомішими стають не лише темпи будівництва, а й здатність девелопера виконувати зобов’язання, утримувати довіру інвесторів і забезпечувати передбачуваність реалізації проєктів".