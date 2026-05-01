11:30 01.05.2026

"Інтергал-Буд" очолив рейтинг кращих девелоперів України від Ukrainian Business Award

Девелоперська компанія "Інтергал-Буд" посіла перше місце у рейтингу кращих девелоперів України 2026 року за версією Ukrainian Business Award, отримавши максимальні 100 балів зі 100 можливих.

Рейтинг сформовано на основі комплексної аналітики ринку за авторською методологією, яка охоплює 11 ключових критеріїв: від обсягів реалізованих проєктів і кількості зданих квартир до репутації в медіа, клієнтського досвіду та цифрової присутності девелопера.

За результатами дослідження "Інтергал-Буд" продемонстрував найвищий сукупний показник серед усіх учасників рейтингу, що дозволило компанії очолити список із результатом 100%.

До переліку ключових гравців також увійшли Blago, РІЕЛ та Stolitsa Group, що підтверджує високий рівень конкуренції у галузі та водночас підкреслює лідерські позиції "Інтергал-Буд" за сукупністю показників.

"Показовим є контекст рейтингу: у 2026 році ринок девелопменту України працює в умовах високої собівартості будівництва та підвищених ризиків, - зазначила комерційна директорка "Інтергал-Буд", Олена Рижова. - У цих умовах вагомішими стають не лише темпи будівництва, а й здатність девелопера виконувати зобов’язання, утримувати довіру інвесторів і забезпечувати передбачуваність реалізації проєктів".

 

12:36 30.04.2026
Емоційний стан українців відновлюється після зими – соцдослідження Rating Group

14:14 29.04.2026
IDS Ukraine увійшла до рейтингу найбільших приватних інвесторів України за версією NV

12:25 27.04.2026
Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла Києва зросла до 60% - дослідження

10:46 03.04.2026
"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію будинок в ЖК "Теремки"

12:23 26.03.2026
Зеленський очолює президентський рейтинг, у разі його неучасті переміг би Буданов – опитування Socis

10:28 09.03.2026
"Інтергал-Буд" у трійці лідерів-забудовників столичного регіону

10:12 02.03.2026
Мінспорту визначило найкращі заклади фізкультури і спорту в Україні в 2025 році

11:11 23.02.2026
Будинок №3 ЖК Sky Avenue акредитовано у держпрограмі "єОселя"

12:04 19.02.2026
Частка запитів на квартири з ремонтом від забудовника в Україні зросла до 35-45% - аналітика

04:39 19.02.2026
П'ятірка лідерів страхового ринку України за виплатами у 2025р. зазнала незначних змін – НАСУ

