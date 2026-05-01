У "Софії Київській" відкриється виставка Анастасії Тихої про сакральну силу української жінки

Більше, ніж просто виживання: у "Софії Київській" відкривається виставка-маніфест про сакральну силу української жінки

8 травня 2025 року о 17:00 у галереї "Хлібня" Національного заповідника "Софія Київська" відбудеться відкриття персонального проєкту львівської художниці Анастасії Тихої "Chavvah – означає “жива”".

Виставка, присвячена Дню матері, пропонує революційний погляд на жіночу природу — не як на інструмент для виживання нації, а як на сакральну, самоцінну першооснову буття.

Назва проєкту відсилає до давньогебрейського імені Chavvah (Хава), що перекладається як "та, що дає життя". Проте мета експозиції — вийти за межі звичних стереотипів про жіночу жертовність. Століттями, крізь війни, Голодомори та катастрофи, жіноча сутність слугувала матеріалом для "реставрації чужих світів". Виставка Анастасії Тихої — це простір реабілітації права жінки просто бути живою.

Експозиція побудована на глибокій взаємодії сучасного живопису, сакральних текстів, автентичної символіки української землі, квітів та архетипу Світового Дерева. Художниця звертається до концепту жіночого тіла як до священного вмістилища, що плекає не лише майбутнє покоління, але й власну ідентичність.

Анастасія Тиха, досліджуючи жіночу ідентичність та сакральну тілесність, трансформує важкий прожитий досвід українського жіноцтва у витончені, сповнені глибокого символізму художні образи. Це мистецтво, що зцілює та дає точку опертя.

📅 Деталі для відвідувачів та преси:

• Відкриття: 8 травня о 17:00.

• Період роботи експозиції: 8 травня – 14 червня 2025 року.

• Локація: Галерея "Хлібня", Національний заповідник "Софія Київська" (м. Київ, вул. Володимирська, 24-А).

• Організатори: ГО "Літопис Незламності", Національний заповідник "Софія Київська".