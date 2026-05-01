10:13 01.05.2026

Нові можливості для ринків капіталу України: НКЦПФР та Euronext узгодили пріоритети

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексій Семенюк і член Комісії Максим Лібанов під час робочої поїздки до Парижу провели зустріч із представниками провідної європейської біржової групи Euronext.

Ця біржа має філії в семи країнах Європи та охоплює понад 1800 емітентів з ринковою капіталізацією у 7 трильйонів євро. Група не зупиняється на досягнутому і продовжує розширювати свою присутність на континенті.

Так, нещодавно вона купила контрольний пакет акцій Афінської фондової біржі (ATHEX), завдяки чому грецький ринок інтегрується до єдиної технологічної платформи та мережі пулів ліквідності. Маючи широку базу клієнтів, Euronext уже охоплює 29% європейських торгів акціями.

З огляду на цей досвід, сторони обговорили ключові напрями розвитку фондового ринку України. Зокрема йшлося про модернізацію біржової інфраструктури, підвищення ліквідності ринку, впровадження сучасних торговельних і клірингових технологій, а також наближення регуляторного середовища до стандартів Європейського Союзу.

Окрему увагу приділили перспективам співпраці у сфері лістингу українських емітентів на міжнародних ринках, розвитку інструментів ринку капіталу — зокрема облігацій та структурованих продуктів, а також впровадженню найкращих практик корпоративного управління і розкриття інформації.

У Комісії наголосили на важливості обміну досвідом із провідними європейськими інституціями для підвищення довіри інвесторів та створення умов для залучення іноземного капіталу в економіку України.

Своєю чергою представники Euronext висловили зацікавленість у поглибленні співпраці та підтримці реформ, спрямованих на розвиток прозорого, ефективного і конкурентного ринку капіталу в Україні.

За результатами зустрічі сторони домовилися продовжити діалог та опрацювати конкретні напрями співпраці, серед іншого в сферах технічної підтримки, навчальних програм і можливих пілотних проєктів.

Комісія й надалі працює над інтеграцією українського ринку капіталу до міжнародних фінансових ринків та впровадженням найкращих світових практик регулювання.

