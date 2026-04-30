14:26 30.04.2026

Укргазбанк акредитував ЖК Sister у Києві за програмою "єОселя"

Перший пусковий комплекс ЖК Sister у Києві отримав акредитацію від Укргазбанк у межах державної іпотечної програми "єОселя".

Це вже другий банк, який акредитував наш проєкт. Раніше можливість придбання житла у ЖК Sister за програмою "єОселя" відкрив Sky Bank. 

Акредитація банків підтверджує надійність проєкту та розширює можливості для клієнтів, які планують придбати житло з використанням державної іпотеки.

Інвестори можуть обрати помешкання у ЖК Sister на умовах програми "єОселя" за ставкою 3% або 7% – залежно від категорії учасника програми та вимог банку.

Нагадаємо, що у 2026 році програма працює за оновленими правилами. Зокрема, іпотека під 3% стала доступною також для мобілізованих військових, а для житла, яке купують у межах програми, діють нові обмеження щодо площі.

ЖК Sister – сучасний житловий квартал комфорт-класу від РІЕЛ у Києві, створений за принципами RIEL Family Style. Ми закладаємо тут середовище для щоденного життя сімей – із продуманим благоустроєм, безпечними дворами без авто, зонами відпочинку, дитячими та спортивними просторами. У проєкті також передбачено дитячий садок, комерційну інфраструктуру для щоденних потреб мешканців і підземний паркінг.

Дізнатися більше про придбання нерухомості за програмою "єОселя" можна на сайті РІЕЛ або у відділі продажу: 

м. Київ – Дніпровська набережна, 17К та вул. Ростиславська, 5Б (1-й поверх), тел. +38 (073) 298 41 19.

