14:08 30.04.2026

Форум "Хлібна індустрія – 2026" відбудеться у Києві 12–13 травня

Форум "Хлібна індустрія – 2026" відбудеться у Києві 12–13 травня

12–13 травня 2026 року в Києві у Premier Hotel Rus відбудеться щорічний форум «Хлібна індустрія — 2026», який об’єднає представників ринку хлібобулочних виробів, борошна, круп, макаронних та борошняних виробів, інгредієнтів, обладнання, технологій, маркетингу і збуту продукції. Місце проведення заходу — Premier Hotel Rus, вул. Госпітальна, 4.

Організаторами форуму виступають Всеукраїнська асоціація пекарів, Спілка «Борошномели України» та Agro Marketing Agency. Генеральним партнером заходу є Lesaffre Ukraine.

Як зазначають організатори, сезон 2025/26 для хлібної індустрії став періодом «точних налаштувань», насамперед через сировинний фактор. За їхніми оцінками, урожай пшениці у 2025 році був вагомим за обсягом, однак за якісними показниками ринок рахував кожен відсоток, зокрема, частка пшениці 1–2 класу з високим протеїном становила близько 6,5%. Це створило додаткові виклики як для борошномельних підприємств, так і для виробників хліба, які змушені адаптувати рецептури та технологічні процеси для забезпечення стабільної якості готової продукції.

Перший день форуму, 12 травня, розпочнеться з реєстрації учасників та відкриття конференції. Центральною подією ранкової частини стане панельна дискусія «Зерно, борошно, хліб: погляд держави і бізнесу». Серед заявлених учасників дискусії — голова аграрного комітету Верховної Ради України Олександр Гайду, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко та директор Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський.

Також 12 травня відбудеться нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів — 2026, експертна сесія «Закваска як стратегія. Споживче сприйняття. Ефективне виробництво», а також паралельні засідання. У великій залі заплановано сесію «Сучасні технології для розкриття потенціалу борошна, тіста та хлібобулочних виробів», у малій залі — круглий стіл «Чи є вирішення проблеми нестачі жита в Україні?».

У другій половині дня програма передбачає панельну дискусію «Кадровий голод та ментальне здоров’я персоналу: нестандартні рішення на виробництві», а також дискусію «Від печі до смартфона: як змінюється маркетинг хлібобулочних виробів в цифрову еру». Завершення першого дня включатиме підбиття підсумків, фуршет, аукціон і збір донатів на ЗСУ, а також дегустацію вин амбасадорів України від корпорації «Укрвинпром».

13 травня стане виїзним днем форуму. Учасники зможуть відвідати сучасні підприємства галузі: ТОВ «Київський Пекарний дім» у Броварах, компанію Uni Blend у Києві, а також компанії Food Reform, «Дім спецій» і «Савин хліб» у селі Савин Чернігівської області.

Умовами участі передбачено реєстраційний внесок 15,4 тис. грн за одного делегата від компанії. Оплата включає участь у роботі конференції, отримання матеріалів, кава-брейки, обіди, передбачені програмою заходи, виїзні сесії та екскурсії, банкет і нетворкінг. Для компаній, які делегують трьох і більше учасників, а також для членів Всеукраїнської асоціації пекарів і Спілки «Борошномели України» діє знижка 20%; знижки не додаються.

Реєстрація триває, але кількість місць обмежена. Не відкладайте рішення — приєднуйтеся до лідерів хлібної індустрії та відкрийте для себе нові можливості разом із форумом «Хлібна індустрія — 2026», який відбудеться 12–13 травня 2026 року у Premier Hotel Rus у Києві.

Організатори: Всеукраїнська асоціація пекарів, Спілка «Борошномели України», Agro Marketing Agency.

Генеральний партнер — Lesaffre Ukraine.

Спеціальний спонсор — SocTrade.

Технологічний спонсор — Balex Company.

За підтримки — Wine of Ukraine, Alviva Group, Uni Blend, Food Reform, Food & Drinks, Укрвинпром, Agro 2 Food, World Food Ukraine, Тат food.

Офіційний інформаційний партнер - "Інтерфакс-Україна"

Офіційний інформаційний та аналітичний партнер форуму - Experts Club

Інформаційні партнери — AgroPortal, АгроЕліта, UA News.

Для учасників форуму в період з 11 до 14 травня діє знижка 20% на проживання у Premier Hotel Rus за промокодом «Хлібна індустрія 2026». Забронювати номер

Для компаній, які делегують трьох і більше учасників, а також для членів Всеукраїнської асоціації пекарів та ГС «Борошномели України» діє знижка 20% на участь. Знижки не додаються.

З питань участі, виступу з презентацією, розміщення стенду, спонсорської та партнерської підтримки організатори пропонують звертатися до оргкомітету конференції. Контакти Agro Marketing Agency: Святослав Ткаченко, +38(063)357 73 59, [email protected]. Контакти Всеукраїнської асоціації пекарів: +38(044)529 62 56, [email protected].

