Horizon Capital здобула нагороду Real Deals Private Equity Awards 2026

Horizon Capital, провідна компанія прямих інвестицій у Центрально-Східній Європі, з активами під управлінням у понад 1,8 млрд доларів США, має честь повідомити про перемогу у премії Real Deals Private Equity Awards 2026 у номінації «Угода року в Центральній та Східній Європі» (CEE Deal of the Year) за знакову транзакцію в телеком-секторі Datagroup–Volia–lifecell. Horizon Capital удруге в своїй історії здобуває відзнаку «Угода року в ЦСЄ». На церемонії в Лондоні (Велика Британія) нагороду прийняв партнер компанії Дмитро Бородай.

За понад 25 років нагорода Real Deals Private Equity Awards стала найпрестижнішою та найавторитетнішою відзнакою в європейській індустрії приватного капіталу. Щороку 1000 провідних представників галузі збираються разом, щоб відзначити керуючих фондами та радників, які зробили визначний внесок у розвиток галузі за останній рік. Усі заявки оцінює експертна рада лідерів галузі, а рішення ухвалюються на підставі досягнутих результатів, фахового рівня виконання та якості поданої заявки.

Олена Кошарна, Засновниця та Головна виконавча директорка Horizon Capital, зазначила: «Нагорода Real Deals є визнанням усіх, хто долучився до успіху цієї транзакції, — керівництва та команд Datagroup–Volia–lifecell, нашого винятково талановитого CEO Михайла Шелемби, візіонера телеком- і технологічного сектору Ксав’є Ньєля та команди NJJ, команди Horizon Capital на чолі з партнером Дмитром Бородаєм, а також ЄБРР, МФК та Європейської Комісії, без яких ця угода була б неможливою. Ми поділяємо цю відзнаку з Україною, святкуючи силу, незламність і стійкість країни та її людей, чия наполегливість, рішучість і підприємницький дух дозволяють досягати інвестиційних результатів світового рівня навіть у найскладніших обставинах. Успіх транзакції DVL Telecom надихнув нас рухатися далі — ми запустили новий Catalyst Fund, сфокусований на відбудові, щоб відтворювати подібні угоди й залучати мільярди доларів в Україну, співпрацюючи з міжнародними стратегічними інвесторами та глобальними фондами для прискорення їхнього виходу на український ринок і сприяння відбудові, оновленню та відродженню стратегічних секторів економіки України — енергетики, цифрової інфраструктури, будівництва та інших».

Нагорода відзначає лідерство Horizon Capital та інноваційний підхід до структурування й реалізації угоди з придбання Datagroup–Volia–lifecell (DVL Telecom) — однієї з найбільших M&A-транзакцій в Україні за останні десятиліття — консорціумом на чолі з NJJ Holding глобального телеком- і технологічного підприємця Ксав’є Ньєля за участі Horizon Capital як міноритарного інвестора. Real Deals високо оцінила стратегічне бачення Horizon Capital та якість реалізації у трансформації Datagroup разом із її керівництвом, що забезпечила зростання виручки у 3,8 раза та зростання EBITDA у 4,8 раза за п’ять років від моменту, коли Horizon Capital перебрала операційний контроль над бізнесом. Нагорода також відзначає новаторський підхід компанії до побудови партнерств і структурування капіталу. Для пришвидшення виходу NJJ на український ринок, фонд Horizon Capital Growth Fund II, L.P., який перебуває під управлінням Horizon Capital, увійшов у партнерство з NJJ, реінвестував частину коштів від виходу разом із NJJ у DVL Telecom і залучив 435 млн доларів США боргового фінансування від Міжнародної фінансової корпорації (МФК) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підтримки ініціативи Ukraine Investment Framework Європейської Комісії для завершення цієї транзакції. Загальний обсяг інвестицій в Україну за цією угодою становить 1,5 млрд доларів США, що включає ціну придбання та гарантовані капітальні інвестиції (capex), і це — попри повномасштабну війну, що триває. Це підтверджує довіру міжнародних інвесторів до стійкості України та її безпечного майбутнього.

Дмитро Бородай, партнер Horizon Capital і член Інвестиційного комітету Catalyst Fund, додав: «Ця нагорода відзначає не просто чергову успішну реалізацію інвестиції приватного капіталу, а щось значно вагоміше та знаковіше. Це визнання найбільшої угоди в Україні за останнє десятиліття, реалізованої в умовах повномасштабної війни, що не має прецедентів у сучасній історії. Ми пишаємося тим, що були номіновані в одній категорії з видатними PE-компаніями — Invalda, MCI Capital та MidEuropa, які надихали нас упродовж усіх цих років і демонструють видатні результати в нашому регіоні, — і тим, що привозимо цю престижну нагороду додому, до Києва».

Horizon Capital — провідна приватна інвестиційна компанія в країнах Східної Європи з активами під управлінням $1,8 млрд, що залучені від інвесторів із сукупним капіталом понад $700 млрд. Інвестиційна стратегія компанії зосереджена на підтримці підприємців-візіонерів, які очолюють бізнеси зі швидкими темпами зростання в Україні та Молдові. Фонди під керівництвом Horizon Capital, інвестували в понад 200 компаній, в яких працює більше 56 000 осіб. Новий фонд компанії, Catalyst Fund, має цільовий обсяг 300 млн євро (понад 50% вже залучено) та спрямований на залучення 3 млрд євро капіталу в Україну.