Що вміє сучасний робот-пилосос і за які можливості варто платити

Робот-пилосос вийшов за межі «гаджета для лінивого прибирання». Сучасні моделі будують карти, орієнтуються серед меблів, миють підлогу за графіком і взаємодіють із застосунком — але рівень цих можливостей сильно різниться між бюджетом і флагманом. Перед покупцем стоїть задача розібратися не лише в тому, що вміє такий робот, а й у тому, за які можливості справді варто платити. Про деталі вибору розповіли в Алло.

Навігація: чому саме вона визначає якість прибирання

Найпомітніша різниця між старими й новими моделями — не в потужності двигуна, а в тому, як робот орієнтується у просторі. Без навігаційного модуля техніка рухається хаотично, пропускає ділянки й повертається до прибраних місць.

LiDAR-сканер обертається на 360° і вимірює відстані з точністю ±1–2 мм — траєкторія передбачувана, у темряві робот працює стабільно. Камерні системи vSLAM дешевші й роблять корпус тоншим без вежі, проте втрачають до 40% точності при слабкому освітленні. Флагмани 2026 року поєднують обидва підходи: LiDAR дає геометрію, камера або 3D ToF — розпізнавання об’єктів.

На думку фахівців Алло, навігація — саме той параметр, де економія найшвидше обертається розчаруванням. Модель без лазера дешевша на кілька тисяч, але прибирання двох кімнат перетворюється на годину кружляння.

Карти приміщення і зонування: функція, яка реально змінює досвід

Карта перетворює робот-пилосос із гаджета в інструмент. При першому запуску робот будує план за 5–15 хвилин. Далі в застосунку можна поділити простір на кімнати, позначити заборонені зони навколо мисок, виключити ковролін із вологого прибирання, запустити точкове очищення під столом.

За спостереженнями команди Алло, саме карти найчастіше стають причиною, чому користувачі повертаються за другою, дорожчою моделлю. Тому вибираючи роботи-пилососи в інтернет-магазині, варто відфільтрувати варіанти з multi-floor mapping, No-Go зонами та керуванням через застосунок — без цього набору техніка залишається механічним пилозбирачем.

Потужність всмоктування: що вона означає на практиці

У рекламі часто бачимо цифри на кшталт 22 000 Па, і вони виглядають переконливо. Па — це розрідження турбіни, а на результат впливає ще геометрія повітроводу, щітка, фільтри й алгоритм роботи на килимах.

Для студії з твердою підлогою вистачить 2 000–3 500 Па. Типовій двох-трикімнатній квартирі з ламінатом достатньо 4 000–6 000 Па — Dreame у гайді 2026 року називає цей діапазон достатнім для звичайного прибирання. Шерсть тварин і ковролін середньої висоти вимагають 7 000–10 000 Па, а понад 15 000 Па — флагманська категорія. Для шерсті важливіша конструкція щітки з антизаплутуванням, ніж рекордні цифри.

Вологе прибирання: корисне доповнення чи ключова функція

Мокрою серветкою вже нікого не здивуєш — питання в реалізації. Алло описує чотири рівні ефективності:

серветка, яка лише зволожує пил;

вібраційна платформа з 2 000–4 000 коливань за хвилину;

обертові мопи від 200 об/хв — реально миють кухонну плитку;

роллер-моп у вигляді валика — найближче до ручного миття.

Підйом мопу на 7–15 мм або від’єднання швабри захищають ковролін, а промивання гарячою водою і сушіння замінюють ручне прання мопів. Спеціалісти Алло наголошують: вологе прибирання у роботі не замінює генеральне миття, але зменшує частоту мокрих прибирань у сім’ях із дітьми чи алергіками.

Автоматизація: графіки, сценарії та керування через застосунок

Справжня зручність починається там, де прибирання не вимагає уваги. Робот стартує о 10 ранку, проходить по спальнях, у середу миє кухню й повертається на базу. Стандартний застосунок 2026 року пропонує вибір окремих кімнат, розклад по днях тижня, No-Go і No-Mop зони на карті, роздільне регулювання потужності та подачі води для кожної кімнати.

Інтеграція з Alexa, Google Home та Apple Siri через HomeKit додає голосове керування, але повне налаштування карт усе одно залишається у фірмовому застосунку.

Датчики перешкод, порогів і килимів: чому дрібні нюанси вирішують багато

Саме тут ховається різниця між дешевою й дорогою моделлю. Cliff-сенсори перед сходами сьогодні є всюди. Далі починаються рівні: базові контактні датчики, 3D ToF для обходу предметів на швидкості та AI з камерою, що розпізнає дріт, шкарпетку, миску чи LEGO.

Флагмани 2026 року розпізнають від 70 до 200 типів предметів (сертифікат TÜV Rheinland). На практиці робот не намотує дріт і не розмазує слід тваринки по кухні. Адаптивне шасі окремих флагманів піднімається на 10 мм на килимі й долає пороги до 4 см — для квартир із нерівними стиками це рятівна функція.

Автономність і повернення на базу

Акумулятор 2 600 мА-год витримує 120 хвилин — для невеликої квартири достатньо. 5 200 мА-год покривають 300 м² без дозаряджання, флагмани з 6 400 мА-год працюють понад 220 хвилин.

Критичніша функція recharge-and-resume: коли заряд закінчується посеред прибирання, робот повертається на базу, доливає потрібний рівень і продовжує з точки зупинки. Для квартири до 70 м² такі деталі не критичні, для дому на два поверхи вони економлять години.

Роботи-пилососи Xiaomi: чому їх часто згадують у контексті розумного прибирання

Roborock, який сьогодні займає 27% глобального ринку за даними IDC, виріс як частина екосистеми Xiaomi та досі інтегрується через Mi Home. Обидва бренди використовують LiDAR-навігацію і спільний застосунок. У каталозі робот-пилосос Roborock в Алло лінійка починається від бюджетного S20 за близько 6.5 тисяч гривень і доходить до флагмана 5 Pro за близько 37 тисяч.

Головна причина популярності цих моделей — передбачуваність. Xiaomi вкладається у застосунок, а не в окремі «вау» функції: застосунок будує карту за чверть години, інтерфейс зрозумілий без інструкції, оновлення прошивки приходять регулярно.

У яких сценаріях роботи-пилососи Xiaomi виглядають особливо доречно

Квартира з двома-чотирма кімнатами та регулярним ритмом прибирання — базовий сценарій для S20 або S10+ із LiDAR і розкладом. Дім із тваринами закриють X20 Pro із 7 000 Па й подвійними обертовими мопами або 5 Pro із флагманською щіткою. Користувачі, орієнтовані на смартдім, отримують єдиний застосунок для всієї розумної техніки. Бюджетний S40 за 8–9 тисяч уже дає LiDAR і застосунок — набір, який три роки тому коштував удвічі дорожче.

За які функції справді варто платити, а що не всім буде потрібне

Базовий набір для адекватного прибирання у 2026 році можна знайти в категорії 10–15 тисяч гривень:

навігація через LiDAR або гібридну систему;

карта з поділом на кімнати та No-Go зонами;

стабільний застосунок із розкладом;

потужність від 4 000 Па;

автоматичне повернення на базу з дозаряджанням.

Далі — доплата за сценарій. Вологе прибирання з обертовими мопами виправдане при великій площі твердої підлоги, самоочисна станція — при наявності тварин, дітей або алергії, AI-розпізнавання рятує тих, у кого на підлозі постійно лежать дроти. Фахівці Алло радять починати із запитання, що саме треба змінити у щотижневому прибиранні, і вже під відповідь підбирати можливості.

Який робот-пилосос підійде для різних типів житла і побуту

Орієнтовні сценарії та відповідні класи пристроїв:

невелика квартира до 40 м² із твердою підлогою: LiDAR і 3 500–5 000 Па, бюджетний сегмент від 6.5 тисяч гривень;

двох-трикімнатна з килимами: від 5 500 Па і датчик килима, середній сегмент 10–20 тисяч;

будинок або два поверхи: 5 200+ мА-год і multi-floor mapping, 25–45 тисяч;

дім із тваринами: антизаплутування щітки та 7 000+ Па, від 35 тисяч;

щоденне підтримувальне прибирання: самоочисна станція з мішком, від 20 тисяч.

Типові помилки під час вибору робота-пилососа

Найпоширеніша помилка — вибір за акційною ціною без уваги до навігації: модель без LiDAR прибирає вдвічі довше, і зекономлені кілька тисяч вже не здаються вигодою. Другу помилку вчиняють ті, хто переоцінює сиру потужність: 15 000 Па без датчика килима дають ідеальний ламінат і пропущений ворс на ковроліні. Третя — покупка без карт для квартири з кількома кімнатами; четверта — очікування, що вологе прибирання замінить ручне миття; п’ята — ігнорування висоти корпусу, через що низькі підставки ліжка відсікають цілий пласт моделей.

Висновок

Сучасний робот-пилосос — частина щоденного побуту, яка звільняє години на тиждень. Платити варто не за найдовший список характеристик, а за функції, що відповідають плануванню помешкання, наявності тварин і ритму життя.

