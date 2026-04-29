GREEN MONTH 2026: як Arricano розвиває екологічну культуру в містах присутності

Arricano традиційно присвятила квітень реалізації екологічних ініціатив у межах щорічного проєкту GREEN MONTH. У 2026 році активності об’єднали відвідувачів, партнерів і локальні спільноти навколо ідеї відповідального ставлення до довкілля через практичні дії, інтерактивні формати та сімейне дозвілля з екосенсом.

Центральною подією став масштабний екодень у ТРК "Проспект", приурочений до Міжнародного дня Матері-Землі. Ключовим елементом заходу стала ініціатива з озеленення парку ДШК поруч із ТРК: спільно з орендарями та відвідувачами висадили 10 платанів і близько 100 кущів бузку, зробивши внесок у розвиток міського простору та створення комфортного середовища для громади. Мережа гіпермаркетів Auchan Україна, BROCARD, Greek House та MULTIPLEX підтримали щорічну традицію ТРК, висадивши власні зелені насадження.

Партнери події посилили програму активностями для різних аудиторій: DECATHLON організував спортивні локації з баскетболу, бадмінтону і стрільби з лука, залучаючи відвідувачів до руху, а викладачі та студенти Національного університету фізичного виховання і спорту України провели серію майстер-класів з кьорлінгу, адаптаційних ігор і фітнесу. Для дітей діяла також зона розваг із надувною смугою перешкод. Гіпермаркет Auchan Україна забезпечив частування для гостей, пригостивши учасників сендвічами та підтримавши атмосферу дружнього ком’юніті.

Відвідувачі також долучилися до плоггінг-естафети, поєднавши фізичну активність із прибиранням території парку. Фіналом події став розіграш призів серед учасників, що підсилив залучення аудиторії та створив додаткову мотивацію до участі.

ТРЦ "РайON" реалізував формат ECO CHALLENGE — інтерактивної екоподії, що поєднала благодійність, екологічні практики та розваги. У межах ініціативи Re-Point, організованої спільно з благодійним та соціальним проєктом "Ласка", відвідувачі передали вживаний одяг і взуття для внутрішньо переміщених осіб та малозабезпечених родин, подарувавши речам друге життя.

У межах події в ТРЦ "РайON" відвідувачі випробували себе у Green-квесті з командними завданнями та отримали екошопери за активність. Для наймолодших гостей показали виставу "Лісовичок", яка просто і зрозуміло пояснює правила поведінки в природі. А на тематичному воркшопі учасники створили листівки з насінням — згодом із них проростуть рослини.

У ТРК CITY MALL екологічна програма була спрямована на розвиток культури повторного використання та екозвичок. Учасники розписували горщики, створювали листівки з переробленого паперу, долучилися до ініціативи TOYCROSSING — обміну іграшками, відвідали інтерактивну виставу від Запорізького академічного обласного театру ляльок.

ТРК "Сонячна Галерея" сфокусувався на творчій взаємодії з темою екології. Учасники висаджували рослини під час ековоркшопу та спільними зусиллями створили екоінсталяцію — велику артскульптуру в природному стилі. Для дітей організували анімаційну програму Farm party, а найактивніші учасники отримали авторські екошопери.

"Ми системно розвиваємо екологічний напрям у межах КСВ-стратегії Arricano, роблячи акцент не лише на інформуванні, а й на залученні. GREEN MONTH — це можливість для кожного відвідувача стати частиною змін через прості, але важливі дії. Саме такий формат дозволяє формувати сталі звички та культуру відповідального споживання", — зауважила директорка з маркетингу Arricano Інна Морозова.

GREEN MONTH у ТРК Arricano вкотре демонструє, що екологічна відповідальність може бути інтегрованою у повсякденне життя через доступні, цікаві та об’єднуючі формати.

Партнери: DECATHLON, мережа гіпермаркетів Auchan Україна, Greek House, MULTIPLEX, BROCARD, Географічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, Національний університет фізичного виховання і спорту України, КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД", Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, благодійний та соціальний проєкт "Ласка", Запорізький академічний обласний театр ляльок, БФ "Покоління майбутнього".