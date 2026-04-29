IDS Ukraine увійшла до рейтингу найбільших приватних інвесторів України за версією NV

Група компаній IDS Ukraine представлена в новому рейтингу "Лідери розвитку", підготовленому виданням NV. Це перше масштабне дослідження найбільших приватних інвесторів країни за час повномасштабної війни, до якого увійшли 50 провідних компаній. Загальний обсяг інвестицій лідерів рейтингу в національну економіку за останні чотири роки перевищив 450 млрд грн.

У галузі FMCG компанія IDS Ukraine стала єдиним виробником бутильованої води, який потрапив до списку, посівши шосте місце серед учасників FMCG компаній. Це підтверджує стратегічну роль виробника в підтримці економічної стійкості держави.

За період з лютого 2022 року по лютий 2026 року загальна сума капітальних інвестицій групи становила 875 млн грн. Важливо зазначити, що такий обсяг капіталовкладень було реалізовано виключно за рахунок власних ресурсів компанії через відсутність можливостей залучення зовнішнього фінансування.

"Для нашої компанії інвестиції у розвиток під час війни, – це не лише питання бізнес-ефективності, а й виконання нашої соціальної місії перед країною. Попри відсутність доступу до кредитних ресурсів, ми продовжуємо модернізувати виробництво, запускати нові продукти, запроваджувати енергоефективні технології та розвивати цифрову інфраструктуру. Ми свідомо інвестуємо в майбутнє української економіки, адже кожна вкладена гривня сьогодні працює на зміцнення держави та забезпечення споживачів якісним продуктом за будь яких обставин", – зазначив CEO IDS Ukraine Марко Ткачук.

Розподіл інвестицій охопив ключові напрямки розвитку виробництва та сервісу. Зокрема, 161 млн грн було спрямовано на оновлення обладнання, а 220 млн грн – на модернізацію холодильного парку. На інфраструктурні проєкти компанія виділила 87 млн грн. Окремим пріоритетом став напрямок енергонезалежності, куди інвестовано 43,6 млн грн для будівництва сонячної електростанції на Миргородському заводі мінеральних вод та закупівлі генераційного обладнання. Ще 363,4 млн грн вкладено в цифрову трансформацію та програмне забезпечення.

Раніше СЕО IDS Ukraine Марко Ткачук увійшов до числа найкращих управлінців країни за версією видання "ТОП 100. Рейтинги найбільших", посівши 14 місце в загальному списку 50-ти топменеджерів різних компаній та отримавши перемогу в спеціальній номінації "Лідер галузі".

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі. Податковий внесок за 2025 рік складає 1,3 млрд грн, що на 12,7% більше порівняно з 2024 роком. Компанія надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 370 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 670 млн грн.