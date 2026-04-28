У Хмельницькому відкрили Центр соціально-психологічної допомоги для підтримки ветеранів та їхніх родин

27 квітня 2026 року на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відбулося офіційне відкриття Центру соціально-психологічної допомоги. Ця ініціатива була реалізована в межах масштабного проєкту "Психічне здоров'я та захист, допомога вразливому населенню північно-західної України". Подія стала можливою завдяки спільним зусиллям ГО "Епіцентр дітям", іспанської організації Cesal та Generalitat Valenciana.

Програма заходу поєднала презентацію нового сучасного простору з прямою підтримкою тих, хто цього найбільше потребує: військових, ветеранів, а також родин загиблих та зниклих безвісти героїв. У межах відкриття було організовано видачу гуманітарної допомоги та сертифікатів мережі магазинів АТБ. Загалом було надано 500 сертифікатів на загальну суму 500 000 грн, з яких 125 сертифікатів було розподілено саме в Хмельницькому. (Лише до кінця червня 2026 року – буде надано допомогу понад 1500 ветеранам Сил Оборони).

Важливою частиною події став практичний тренінг "Емоційне вигорання: пошук ресурсу", де фахівці допомагали учасникам знайти інструменти для психологічного відновлення. Культурним акцентом заходу стало відкриття виставки художника Михайла Сорокіна "Тінь війни", яка через візуальне мистецтво допомогла гостям переосмислити пережите та знайти внутрішню опору.

У відкритті взяли участь президент ГО "Епіцентр дітям" Ярослав Несторович, члени правління та координатори організації Андрій Каріков, Тетяна Єднаковська та Еміліо Касас. Також до заходу долучилися депутатка обласної ради Уляна Ткаченко та ректорка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інна Шоробура.

Реалізація таких масштабних проєктів можлива завдяки роботі ГО "Епіцентр. Дітям", головним фінансовим партнером якої є компанія "Епіцентр"