Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:16 28.04.2026

«Укрнафта» дослідила 1211 км² площ: уточнила геологічні моделі для ефективного буріння

2 хв читати

«Укрнафта» використовує результати 3D сейсморозвідки для підвищення точності геологічних рішень і ефективності буріння.

«Загальна площа досліджень за останні два роки сягає 1211 км²: 582 км² - у 2024 (включно з першою в Україні бездротовою сейсмікою) та 629 км² - у 2025 році. Роботи виконано на дев’яти родовищах і двох площах, - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - Отримані дані вже інтегровані в геологічні моделі та програми буріння. Дякую команді за системну роботу та якісне впровадження сучасних технологій у геологорозвідці». 

За результатами завершених етапів обробки та інтерпретації матеріалів 3D сейсморозвідувальних досліджень на трьох родовищах і одній площі:

•⁠  ⁠уточнено геологічні моделі, виділено нові перспективні ділянки та блоки для буріння нових свердловин;

•⁠  ⁠на основі оновленої геолого-гідродинамічної моделі на одному з родовищ було скориговано розміщення нових проєктних свердловин;

•⁠  ⁠одна із запроєктованих свердловин уже пробурена та введена в експлуатацію з високим дебітом, до кінця 2026 року тут заплановано буріння ще трьох свердловин, у 2027 році - ще двох;

•⁠  ⁠на іншому родовищі запроєктовано буріння пошукової свердловини. 

Такий підхід дозволяє приймати рішення на основі більш точних даних, знижувати геологічні ризики і підвищувати ефективність інвестицій у видобуток.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

