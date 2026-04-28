28.04.2026

Чемпіонат з панкратіону пам’яті Олександра Котиніна: спорт, честь і боротьба

Чемпіонат з панкратіону пам’яті Олександра Котиніна: спорт, честь і боротьба

Вже третій рік поспіль ГО "Обʼєднання добровольців ветеранів війни" долучається до проведення чемпіонату України з панкратіону, присвяченого памʼяті Олександра Котиніна — воїна, спортсмена і людини честі.

Для нас це більше, ніж підтримка спортивного заходу. Це про памʼять побратима. Про відповідальність — зберігати її не словами, а діями.

З 22 по 25 квітня Біла Церква приймала ІІІ чемпіонат України з панкратіону пам’яті Олександра Котиніна. Цьогоріч турнір став рекордним за кількістю учасників — понад 570 спортсменів з усіх регіонів України, які змагалися у трьох вікових категоріях на базі 7-го спортивного клубу Міністерства оборони України.

Чемпіонат обʼєднав молодь, яка формує не лише спортивне майбутнє, а й характер нації. Кожен вихід на килим — це не просто поєдинок. Це продовження боротьби. Це про характер, витримку і цінності, за які сьогодні воює країна.

Олександр Котинін — уродженець Білої Церкви, майстер спорту з панкратіону, багаторазовий чемпіон обласних і всеукраїнських змагань. Після початку повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України, служив у 3-й окремій штурмовій бригаді. Загинув у серпні 2023 року від поранень, отриманих під Бахмутом. Йому було 26 років.

Протягом усіх днів змагань у фойє спортивної бази діяла виставка "Олександр Котинін: Янгол спорту", де були представлені його особисті речі, спортивні нагороди та речі з фронту. Гості й учасники мали змогу глибше познайомитися з його життям і подвигом.

Особливо зворушливим моментом стало вручення кубків переможцям мамою Олександра — пані Оксаною.

Турнір став можливим завдяки спільним зусиллям ГО "Обʼєднання добровольців ветеранів війни", ГО "Білоцерківська організація спорту", Міністерства молоді та спорту України, Федерації панкратіону України, ГО "Волонтерський штаб ТРО", ГО "ВПО України", а також друзів і партнерів.

Культурну програму заходу забезпечили Мирослав Кувалдін разом із гуртом "ІБАШ" у складі "Культурного десанту" та танцювальний колектив A-Dance, що додало події особливої атмосфери єдності, пам’яті та вдячності.

За підсумками командних заліків переможцями стали:

2011–2012 р.н. (U-15):

І місце — Чернівецька область

ІІ місце — Київська область

ІІІ місце — Кіровоградська область

2009–2010 р.н. (U-17):

І місце — Сумська область

ІІ місце — Чернівецька область

ІІІ місце — Кіровоградська область

2006–2008 р.н. (U-20):

І місце — Чернівецька область

ІІ місце — Сумська область

ІІІ місце — Чернігівська область

Ім’я Олександра Котиніна живе не в минулому.

Воно — в цих спортсменах, у їхній силі та рішучості, і назавжди в наших серцях.

