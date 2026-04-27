14:52 27.04.2026

"Мадяр" розповів BBC про стратегію СБС: удари вглиб Росії та знищення понад 30 тис росіян в місяць

"Мадяр" розповів BBC про стратегію СБС: удари вглиб Росії та знищення понад 30 тис росіян в місяць

На сьогодні стратегія Сил безплотних систем ЗСУ базується на далекобійних ударах по російській нафтопереробній інфраструктурі та знищенні більше особового складу, ніж Росія може мобілізувати. Про це розповів командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді в інтерв’ю BBC.

"Ми для ворога як червона ганчірка. Тому що ми переносимо війну на їхню територію, щоб вони теж її відчули. 1500–2000 км вглиб російської території — це вже не "мирний тил". Волелюбна українська "пташка" літає туди, куди і коли хоче. Путін видобуває природні ресурси та конвертує їх у "криваві долари", які вони потім спрямовують проти нас у вигляді "шахедів" та балістичних ракет. Якщо нафтопереробні заводи є інструментом для заробляння грошей, що використовуються для війни, то вони є легітимною військовою ціллю, яка підлягає знищенню", - розповів "Мадяр".

Крім того, він зазначив, що підрозділи СБС знищують рекордну кількість солдатів, зменшуючи перевагу ворога у живій силі. Екіпажі "Мадяра" мають прямий наказ: щомісяця вбивати більше ворожих солдатів, ніж Росія встигає мобілізувати, - понад 30 000.

"30% усіх ударів дронів мають бути спрямовані проти особового складу. Можете називати це планом ліквідації. І ми його перевиконуємо вже чотири місяці поспіль. Кожна смерть солдата має бути підтверджена відео, інакше вона не зараховується. У нас немає жалю. Російські війська знаходяться далеко за межами власних кордонів. Їх прислав Путін, який хоче знищити нашу націю. Якщо ми не вб'ємо їх, вони вб'ють нас. Це очевидно", - каже "Мадяр".

Разом із тим, як пише BBC, командувач СБС не має "рожевих окулярів", його мета - стримування, а не підготовка нових контрнаступів чи повернення величезних територій прямо зараз.

"У нас є ефективна зброя: не для ведення наступальної війни, а для того, щоб не дати ворогу ефективно просуватися нашою територією. Путін не може дозволити собі припинити вторгнення, бо ризики поразки занадто великі. Тому у нас є ще одна ціль: російський моральний дух. Високий рівень втрат разом із гігантськими пожежами на об'єктах глибоко в тилу ворога можуть створити "певне бродіння" всередині Росії. Наша мета з кожним дроном — змусити більше росіян поставити під сумнів війну, яку веде їхня країна, та президента, який її розпочав", - заявив "Мадяр".

Як зазначає BBC, Сили безпілотних систем становлять лише 2% від чисельності ЗСУ, але сьогодні на них припадає третина всіх знищених цілей. При цьому рівень їхніх власних втрат – менше 1% на рік.

