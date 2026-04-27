Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:22 27.04.2026

Sense Bank розширює можливості для бізнесу: банківські гарантії без бюрократії

1 хв читати
Sense Bank пропонує бізнесу повний спектр банківських гарантій: тендерні, гарантії виконання контрактів, повернення авансового платежу та гарантії платежу. Банк працює з державною системою ProZorro та видає електронні гарантії.

Банківська гарантія дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, укладати контракти з новими партнерами та виходити на нові ринки — навіть без значного власного капіталу. Це інструмент довіри: замовник або партнер отримує підтвердження надійності компанії від банку, а бізнес — можливість рости, не заморожуючи власні кошти.

Фінансово стійкі компанії можуть отримати гарантії без застави — до 60 млн грн. Гарантії, забезпечені коштами, оформлюються за один день; бланкові до 3 млн грн — за 1-3 дні. Вартість послуги становить  від 1000 грн.

«Під час війни, коли доводиться працювати в умовах нестабільності, швидкість і простота мають вирішальне значення. Тому ми прибрали зайву бюрократію і зробили процес оформлення гарантій зручним для клієнта. Можна сказати, що це наш внесок у підтримку підприємців, яким щодня доводиться долати чимало викликів», — прокоментувала Яна Шумунова, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank.

Для постійних клієнтів банк встановлює довгострокові ліміти: не потрібно щоразу збирати документи з нуля. Sense Bank супроводжує клієнта від першої заявки до закриття угоди й допомагає з оформленням.

Теги: #sense_bank #банківська_гарантія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА