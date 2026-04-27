10:18 27.04.2026

Епіцентр та UAnimals допоможуть тваринам військових на передовій

Компанія Епіцентр спільно з організацією UAnimals і ТМ Priroda запускають другу хвилю благодійної акції “Добрі Lapki”.

Акція триватиме з 27 квітня по 27 червня 2026 року в зоомагазинах Lapki мережі Епіцентр та на сайті компанії epicentrk.ua. Вона передбачає, що 100 гривень з кожної проданої лежанки або дряпки ТМ Priroda будуть передані UAnimals, після чого зібрані кошти спрямують на підтримку тварин українських військових в зоні бойових дій. 

Як зазначають UAnimals, на фронті поруч із бійцями живуть тисячі покинутих собак та котів і всі вони потребують базового догляду, який складно забезпечити в польових умовах.

Тому в першу чергу благодійна організація планує подбати про забезпечення елементарних потреб: вакцинації, лікування, стерилізації та захисту тварин від паразитів. 

Перша хвиля ініціативи вже продемонструвала високий рівень залученості клієнтів - завдяки спільним зусиллям партнерам вдалося зібрати майже 500 тис. грн. Ці кошти були спрямовані на будівництво вольєрів для тварин, евакуйованих із прифронтових територій.

"Ми бачимо, наскільки відгукуються подібні ініціативи нашим клієнтам, і як спільними зусиллями можна досягати відчутних результатів. Для нас важливо не просто реалізовувати товари, а створювати додаткову цінність і можливість долучитися до важливої справи. Підтримка тварин, які постраждали від війни, - це ще один напрям, де бізнес може бути корисним суспільству", - зазначила PR-директорка компанії Епіцентр Юлія Чудновець.

У компанії наголошують, що подібні проєкти є частиною системного підходу до соціальної відповідальності бізнесу та спрямовані на підтримку тих, хто цього найбільше потребує.

Зазначимо, що долучитися до ініціативи можна буде не лише через покупку товарів, а й через прямий донат на підтримку збору, що доступний на офіційному сайті UAnimals.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:05 23.04.2026
В Україні значно зросли продажі садових товарів

В Україні значно зросли продажі садових товарів

14:28 15.04.2026
Кадровий голод і бронювання - як бізнес і держава шукають рішення, обговорили на платформі "Епіцентр виробників"

Кадровий голод і бронювання - як бізнес і держава шукають рішення, обговорили на платформі "Епіцентр виробників"

16:59 15.03.2026
ДСНС: 100 осіб евакуйовано через пожежу в "Епіцентрі" у Борисполі на Київщині

ДСНС: 100 осіб евакуйовано через пожежу в "Епіцентрі" у Борисполі на Київщині

12:37 06.03.2026
"Епіцентр" та LB.Talks запустили спільний проєкт для українських виробників

"Епіцентр" та LB.Talks запустили спільний проєкт для українських виробників

11:59 26.02.2026
ТЦ "Епіцентр" і "Україна" у Запоріжжі було пошкоджено внаслідок ворожої атаки

ТЦ "Епіцентр" і "Україна" у Запоріжжі було пошкоджено внаслідок ворожої атаки

11:34 27.01.2026
Епіцентр обладнав постійні зони для відпочинку тварин

Епіцентр обладнав постійні зони для відпочинку тварин

14:09 19.01.2026
"Епіцентр" відновив роботу безкоштовного коворкінгу "Незламний хаб" на Почайній в Києві

"Епіцентр" відновив роботу безкоштовного коворкінгу "Незламний хаб" на Почайній в Києві

12:21 19.01.2026
Епіцентр та UAnimals запускають благодійну акцію "Добрі Lapki" на підтримку тварин із прифронтових територій

Епіцентр та UAnimals запускають благодійну акцію "Добрі Lapki" на підтримку тварин із прифронтових територій

12:56 16.01.2026
Українці в морозну погоду частіше купляють засоби для прибирання снігу, автомобільні омивачі й термобілизну – "Епіцентр"

Українці в морозну погоду частіше купляють засоби для прибирання снігу, автомобільні омивачі й термобілизну – "Епіцентр"

10:14 24.12.2025
Відкриття Epiland в "Епіцентрі" в Києві спричинило приріст продажів сусідніх відділів від 15% до 42%

Відкриття Epiland в "Епіцентрі" в Києві спричинило приріст продажів сусідніх відділів від 15% до 42%

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Порошенко в роковини Чорнобильської катастрофи: Росія продовжує свій ядерний шантаж

Роботодавець року 2026: Forbes Ukraine відзначить компанії, які формують новий стандарт роботодавця в Україні

У Києві відбувся конгрес FMCG Expo: понад 500 лідерів ринку обговорили майбутнє галузі

Експерти обговорили внутрішню мобільність та інтеграцію ВПО як фактор відновлення економіки

Sense Bank запустив у Sense SuperApp валютні перекази між родичами без комісій

Шість організацій збирають випадки відмов у соціальних послугах для людей з інвалідністю

Англійська для складних розмов - як м’яко не погоджуватися з колегою

Максі Капітал Груп заявляє про готовність співпрацювати з Радою директорів Ferrexpo

BWS 2026 "Бізнеси сміливих": ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи

У Києві відбудеться форум про якість дитячого харчування та державні закупівлі

