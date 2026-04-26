Порошенко в роковини Чорнобильської катастрофи: Росія продовжує свій ядерний шантаж

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в 40-ві роковини катастрофи на ЧАЕС поділився унікальними кадрами із атомної станції одразу після її звільнення від російських окупантів навесні 2022 року, повідомляється на сайті "Європейської солідрності".

Тоді команда пʼятого президента привезла гуманітарну допомогу працівникам ЧАЕС, які показали жахливі наслідки перебування росіян на ядерному обʼєкті.

"Ми думали, що Чорнобиль — це трагедія, яка ніколи не повториться. Аж до 24 лютого 2022 року. Тоді без жодних вагань країна-агресор захопила Чорнобильську атомну електростанцію, взявши в окупацію працівників та нацгвардійців. З 24 лютого по 31 березня вони намагалися забрати контроль над станцією, наражаючи на небезпеку ядерної катастрофи Україну та світ. Без належного харчування та медичного забезпечення працівники станції тримали контроль над енергоблоками, поки російські військові крали та оббирали все, що було довкола. Варвари знищили системи моніторингу, спричинили поширення радіації з навколишніх лісів", – згадує Порошенко.

"Ницiсть, мародерство і безвідповідальність — такий слід залишили по собі росіяни. Це те, що ми побачили з Мариною, коли за першої можливості приїхали на станцію з гуманітарною допомогою. Харчі, медикаменти, побутові речі — потрібно було все. Ми були вражені безумством, яке творили там окупанти. Лише мужність працівників станції, які відстояли ЧАЕС, уберегла світ від біди", – переконаний пʼятий президент.

"Щодня над ядерними реакторами пролітають російські ракети, якими прагнуть спричинити якнайбільше жертв серед мирного населення. Це те, з чим ми змушені боротися зараз", – зазначив Порошенко.

"Сьогодні ми згадуємо усіх, кого немає з нами, бо вони заплатили найдорожчу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи. Низький уклін та подяка мужнім людям, які відводили і тепер відводять від світу біду", – пише Петро Порошенко.