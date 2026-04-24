17:48 24.04.2026

Роботодавець року 2026: Forbes Ukraine відзначить компанії, які формують новий стандарт роботодавця в Україні

Роботодавець року 2026: Forbes Ukraine відзначить компанії, які формують новий стандарт роботодавця в Україні

Демографічний спад, мобілізація, міграція, вигорання. Людей стає менше, а конкуренція за тих, хто залишається, зростає щомісяця. У цих умовах перемагають компанії, які вміють не просто наймати, а будувати сильні команди, утримувати людей і створювати середовище, в якому хочеться працювати та зростати.

30 квітня Forbes Ukraine проведе церемонію нагородження «Роботодавець року 2026» – щорічний рейтинг, що визначає компанії, які задають нові стандарти роботодавця в Україні.

Цього року дослідження стало наймасштабнішим за всю історію проєкту:
- 54 000 працівників оцінили умови роботи у своїх компаніях;
- 370 компаній пройшли відбір;
- 50 компаній увійдуть до фінального рейтингу Forbes Ukraine;
- 1 компанія отримає статуетку «Роботодавець року 2026».

Однак головна цінність вечора – не лише в оголошенні компаній, що увійшли до шорт-листа. На сцені Forbes – керівники, які вже перебудували управління під нові реалії: утримують команди в умовах кадрового тиску, розвивають людей швидше, ніж змінюється ринок, і створюють культури, здатні витримувати кризу.

«Роботодавець року 2026» – це подія для власників бізнесу, CEO, топменеджерів, HR-директорів і всіх, хто працює з командами, управлінськими рішеннями та брендом роботодавця.

Це один вечір серед підприємців і управлінців, які формують нові стандарти роботодавця в Україні – і готові говорити про це відкрито.
ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:22 07.04.2026
Forbes AI Day: інтелект як нова індустріальна революція

Forbes AI Day: інтелект як нова індустріальна революція

15:23 20.03.2026
Forbes проведе Саміт експортерів у Києві: український бізнес готується до глобальної конкуренції

Forbes проведе Саміт експортерів у Києві: український бізнес готується до глобальної конкуренції

12:10 19.12.2025
Український бізнес задонатив понад $3,7 млн для підтримки армії та гуманітарних ініціатив на благодійному аукціоні від Forbes Ukraine

Український бізнес задонатив понад $3,7 млн для підтримки армії та гуманітарних ініціатив на благодійному аукціоні від Forbes Ukraine

10:56 21.11.2025
Керівник IDS Ukraine (ТМ "Моршинська", ТМ "Миргородська") Марко Ткачук увійшов до переліку 25 найкращих CEO України за версією Forbes

Керівник IDS Ukraine (ТМ "Моршинська", ТМ "Миргородська") Марко Ткачук увійшов до переліку 25 найкращих CEO України за версією Forbes

12:30 13.11.2025
Саміт СЕО 2025. Як бути лідером, на якого рівняються?

Саміт СЕО 2025. Як бути лідером, на якого рівняються?

14:28 02.10.2025
Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії зі статками понад $500 млрд

Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії зі статками понад $500 млрд

12:26 05.09.2025
Форум Промисловців: Вироблено в Україні – це подія від Forbes, що присвячена українській індустрії

Форум Промисловців: Вироблено в Україні – це подія від Forbes, що присвячена українській індустрії

13:51 25.08.2025
Forbes University 2025: бізнес, освіта і технології на одній сцені

Forbes University 2025: бізнес, освіта і технології на одній сцені

11:52 08.08.2025
Forbes University – форум про освіту, що рухає економіку

Forbes University – форум про освіту, що рухає економіку

16:19 21.05.2025
Forbes Money – форум про фінанси та інвестиції

Forbes Money – форум про фінанси та інвестиції

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

У Києві відбувся конгрес FMCG Expo: понад 500 лідерів ринку обговорили майбутнє галузі

Експерти обговорили внутрішню мобільність та інтеграцію ВПО як фактор відновлення економіки

Sense Bank запустив у Sense SuperApp валютні перекази між родичами без комісій

Шість організацій збирають випадки відмов у соціальних послугах для людей з інвалідністю

Англійська для складних розмов - як м’яко не погоджуватися з колегою

Максі Капітал Груп заявляє про готовність співпрацювати з Радою директорів Ferrexpo

BWS 2026 "Бізнеси сміливих": ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи

У Києві відбудеться форум про якість дитячого харчування та державні закупівлі

Бізнес на мільйон з капіталом у $1000: як знайти прямого імпортера та не переплачувати посередникам

Schneider Electric презентувала виробничі ШІ-рішення на базі Microsoft Azure AI

