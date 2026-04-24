У Києві відбувся конгрес FMCG Expo: понад 500 лідерів ринку обговорили майбутнє галузі

У Києві пройшов галузевий конгрес FMCG Expo 2026, який об’єднав понад 500 власників, СЕО та топменеджерів FMCG-ринку. Протягом двох днів учасники обговорювали ключові зміни в індустрії та шукали практичні рішення для розвитку бізнесу в умовах високої конкуренції та нестабільності.

Подія зібрала на одному майданчику виробників, ритейлерів, дистриб’юторів, e-commerce та технологічні компанії, створивши простір для відкритого діалогу між усіма ланками ринку.

Про що говорили: конкретні рішення і нові підходи

Серед ключових тем FMCG Expo:

• перегляд асортиментів і оптимізація SKU без втрати продажів

• пошук маржинальності через категорійне управління та ціноутворення

• нові моделі співпраці між виробниками і ритейлом

• розвиток власних торгових марок і конкуренція з брендами

• зростання ролі e-commerce та омніканальних продажів

• використання даних і AI у прийнятті бізнес-рішень

• трансформація компаній — від дистрибуції до виробництва

Окремий фокус був на швидкості прийняття рішень і гнучкості бізнесу як ключових факторах конкурентоспроможності у 2026 році.

Склад спікерів: лідери ринку

На сцені FMCG Expo виступили представники провідних компаній, серед яких:

Mars Україна, Біосфера, Auchan, Roshen, SAV ORBICO, Kormotech, NIQ, Київський БКК, Молокія, Ніжинський консервний завод, ALVIVA GROUP, Biotus, IDNT та інші.

Такий склад спікерів дозволив показати ринок з різних сторін: від виробництва і брендів до полиці, ритейлу та аналітики.

Серед учасників також були представлені ключові гравці галузі, що забезпечило високий рівень професійної аудиторії та змістовні дискусії.

Нетворкінг і експозона

Важливою частиною конгресу став нетворкінг:

учасники відзначили високу концентрацію decision-makers та можливість напряму обговорювати партнерства.

Паралельно працювала експозона, де компанії представили нові продукти, рішення та технології для FMCG-бізнесу.

Тетяна Семенова, головна продюсерка FMCG Expo 2026 відмітила: "Ми хотіли зробити подію максимально практичною без загальних розмов, а з реальним досвідом компаній.

І дуже цінно, що в одному просторі зібралися всі сторони ринку: виробники, ритейл, дистрибуція, аналітика. Це дає можливість краще зрозуміти, як сьогодні приймаються рішення у FMCG і куди рухається ринок.

Для нас FMCG Expo це про середовище, де народжуються нові ідеї, партнерства і конкретні бізнес-рішення".

Платформа для розвитку ринку

FMCG Expo підтвердив статус однієї з ключових галузевих подій в Україні, що об’єднує професійну спільноту навколо актуальних викликів і практичних рішень.

Конгрес став точкою концентрації досвіду, ідей та контактів, які вже сьогодні впливають на розвиток FMCG-ринку України.