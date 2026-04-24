У Києві відбувся конгрес FMCG Expo: понад 500 лідерів ринку обговорили майбутнє галузі
У Києві пройшов галузевий конгрес FMCG Expo 2026, який об’єднав понад 500 власників, СЕО та топменеджерів FMCG-ринку. Протягом двох днів учасники обговорювали ключові зміни в індустрії та шукали практичні рішення для розвитку бізнесу в умовах високої конкуренції та нестабільності.
Подія зібрала на одному майданчику виробників, ритейлерів, дистриб’юторів, e-commerce та технологічні компанії, створивши простір для відкритого діалогу між усіма ланками ринку.
Про що говорили: конкретні рішення і нові підходи
Серед ключових тем FMCG Expo:
• перегляд асортиментів і оптимізація SKU без втрати продажів
• пошук маржинальності через категорійне управління та ціноутворення
• нові моделі співпраці між виробниками і ритейлом
• розвиток власних торгових марок і конкуренція з брендами
• зростання ролі e-commerce та омніканальних продажів
• використання даних і AI у прийнятті бізнес-рішень
• трансформація компаній — від дистрибуції до виробництва
Окремий фокус був на швидкості прийняття рішень і гнучкості бізнесу як ключових факторах конкурентоспроможності у 2026 році.
Склад спікерів: лідери ринку
На сцені FMCG Expo виступили представники провідних компаній, серед яких:
Mars Україна, Біосфера, Auchan, Roshen, SAV ORBICO, Kormotech, NIQ, Київський БКК, Молокія, Ніжинський консервний завод, ALVIVA GROUP, Biotus, IDNT та інші.
Такий склад спікерів дозволив показати ринок з різних сторін: від виробництва і брендів до полиці, ритейлу та аналітики.
Серед учасників також були представлені ключові гравці галузі, що забезпечило високий рівень професійної аудиторії та змістовні дискусії.
Нетворкінг і експозона
Важливою частиною конгресу став нетворкінг:
учасники відзначили високу концентрацію decision-makers та можливість напряму обговорювати партнерства.
Паралельно працювала експозона, де компанії представили нові продукти, рішення та технології для FMCG-бізнесу.
Тетяна Семенова, головна продюсерка FMCG Expo 2026 відмітила: "Ми хотіли зробити подію максимально практичною без загальних розмов, а з реальним досвідом компаній.
І дуже цінно, що в одному просторі зібралися всі сторони ринку: виробники, ритейл, дистрибуція, аналітика. Це дає можливість краще зрозуміти, як сьогодні приймаються рішення у FMCG і куди рухається ринок.
Для нас FMCG Expo це про середовище, де народжуються нові ідеї, партнерства і конкретні бізнес-рішення".
Платформа для розвитку ринку
FMCG Expo підтвердив статус однієї з ключових галузевих подій в Україні, що об’єднує професійну спільноту навколо актуальних викликів і практичних рішень.
Конгрес став точкою концентрації досвіду, ідей та контактів, які вже сьогодні впливають на розвиток FMCG-ринку України.