Шість організацій збирають випадки відмов у соціальних послугах для людей з інвалідністю

Можна повідомити про відмову в наданні соцпослуг — анкета в тексті

Шість організацій, що працюють у сфері захисту прав людей з інвалідністю, розпочали спільний збір інформації про випадки відмов у наданні соціальних послуг у територіальних громадах. Ініціативу реалізують "Ліга Сильних", Мережа батьківських організацій, ГО "Бачити серцем", Група активної реабілітації та Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, Харківська обласна фундація "Громадська альтернатива".

Навіщо цей збір інформації?

Поштовхом до ініціативи стала, зокрема, історія родини з Житомира. Жанна Зарічна самостійно доглядає за 20-річним сином Іваном, який має розлади аутистичного спектру і тяжкі інтелектуальні порушення та потребує постійної підтримки. У місті відсутні соціальні послуги, які могли б частково взяти на себе догляд за дорослою людиною з інвалідністю. Родина неодноразово зверталася по допомогу, однак ситуація не змінилася.

Нещодавно жінка перенесла складну операцію на хребті та наразі проходить тривалу реабілітацію. Через стан здоров’я вона не може працювати й повноцінно доглядати за сином, водночас не має доступу до необхідних соціальних послуг.

"За 20 років я в своїй громаді не отримала жодної якісної допомоги. Все, що надавалося, було для звітів, для перевірок, для документації. І це призвело до того, що я сама маю інвалідність: вже три операції на хребті. Я не те, що про свого сина не можу подбати, я про себе не можу вже повно подбати. І це все наслідок абсолютної байдужості нашої Житомирської міської ради, Департаменту соціальної політики Житомирської міської ради. Вони всі 20 років нічого не робили. Хоча я почала оббивати пороги тоді, коли Івану було лише 2 роки. Його в садочок не пустили, в школу не пустили. Під час надання соціальних послуг над ним вчинили насилля і я вимушена його забрати. Я так мрію, щоб це змінилося і для мене, і для інших батьків, а більшість батьків просто навіть не наважуються робити те, що роблю я. А я це вже роблю з останніх сил", — розповіла Жанна.

Що з цим можна зробити?

Організації зазначають, що подібні випадки можуть бути системними, однак залишаються поза публічною увагою. Коли майже два роки тому представники Мережі батьківських організацій лише знайомилися між собою, їх глибоко вразила історія їхньої колеги — Жанни Зарічної із Житомира.

"Її сину Івану, який має аутизм і важкі порушення інтелектуального розвитку, на той момент уже виповнилося 18 років, проте він не отримував належних соціальних послуг і постійно стикався з численними проявами дискримінації. Водночас нас захопила стійкість пані Жанни, яка попри значні проблеми зі здоровʼям продовжувала невтомно виборювати права своєї дитини як на місцевому, так і на державному рівнях.

Ми чітко розуміли, що історія Жанни й Івана не унікальний випадок, ба більше — вона може чекати на кожного з нашої спільноти. Це настільки емоційно нас зачепило, що ми вирішили докласти максимум зусиль для зміни системи оцінювання осіб, які потребують соціальних послуг. Так розпочалася наша адвокаційна робота в цьому напрямку, де ключовим меседжем є наша стійка віра в те, що людина — це не сума балів. Допомога та сервіси, які мають отримувати діти й дорослі з інвалідністю, не повинні залежати лише від того, чи потрапляють вони в певну категорію за результатами сухого оцінювання. Соціальні послуги — це той базовий мінімум, який має бути доступним у громадах і надаватися відповідно до реальних потреб кожної людини. Ми переконані: система має бачити особистість, її гідність та право, а не лише цифри у звітах", — розповіла Анна Дерій, комунікаційниця ГС "Мережа Батьківських Організацій" та голова правління ГО "Полтава Даун Синдром".

"Ліга Сильних системно працює над темою соціальних послуг і їх доступності в Україні. Раніше ми вже аналізували законодавчі бар’єри, які ускладнюють розвиток послуг і впровадження деінституціалізації. Водночас ми бачимо, що проблема не лише в нормативній базі — є значний розрив між тим, що передбачено на папері, і тим, як це працює на практиці", — розповів юридичний радник та аналітик "Ліги Сильних" Ігор Бевх.

Історії, подібні до ситуації Жанни, дозволяють побачити цей розрив: чому послуги фактично недоступні, чому людям відмовляють, і де саме система не спрацьовує. Цей кейс став точкою об’єднання — родина звернулася до громадських організацій, зокрема ГО «Бачити серцем» і Мережі батьківських організацій, після чого партнери звернулися до нас для посилення адвокаційної роботи.

"Ми розглядаємо цей збір як інструмент для формування доказової бази, яка дозволить впливати на рішення на рівні політик і, за потреби, у судовому порядку", — зазначив юридичний радник та аналітик "Ліги Сильних" Ігор Бевх.

Ліга Сильних ініціювала об’єднання зусиль і запропонувала формат спільного збору таких кейсів, щоб не лише фіксувати проблеми, а й системно їх адвокатувати. Саме тому ми разом збираємо свідчення людей з інвалідністю та їхніх родин, які стикалися з відмовами або не змогли отримати необхідну підтримку. Зібрані дані планують використати для подальшої адвокаційної роботи, формування системних рішень, а також — за згодою заявників — для можливого судового представництва.

Ми закликаємо людей, які стикалися з відмовами у наданні соціальних послуг, повідомляти про такі ситуації через спеціальну анкету.

Посилання на анкету: https://forms.gle/F3MpsQRgkQSB8PPs8

Збір триватиме онлайн, а його результати планують використати для підготовки спільного адвокаційного порядку денного та комунікації з органами влади.

