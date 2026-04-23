Максі Капітал Груп заявляє про готовність співпрацювати з Радою директорів Ferrexpo

Максі Капітал Груп звертає увагу на останні публічні повідомлення Ferrexpo plc на Лондонській біржі, з яких випливає, що компанія опинилася в умовах гострого дефіциту ліквідності та змушена шукати термінове фінансування для підтримки операційної діяльності.

За оприлюдненою Ferrexpo інформацією, компанія має ліквідність для належного функціонування лише до серпня 2026 року. Для покриття короткострокових операційних потреб група розглядає залучення щонайменше 100 млн доларів нового капіталу.

При цьому Ferrexpo прямо попереджає: якщо рішення про додаткове фінансування не буде прийнято до кінця квітня 2026 року, то лістинг та торгівля її акціями буде призупинена, а окремі компанії групи може очікувати банкрутство.

Окремо Ferrexpo визнає ще одну принципову обставину: залучення додаткового капіталу шляхом додаткової емісії акцій потребує погодження з боку основного акціонера Ferrexpo — компанії Fevamotinico S.à r.l., яка належить Костянтину Жеваго та володіє 49,32% акцій Ferrexpo.

Як вказує Рада директорів, переговори з Fevamotinico Sarl тривають, однак станом на зараз відповідного погодження не отримано, адже залучення капіталу Ferrexpo призведе до зниження частки самого Жеваго.

Не менш важливо й те, що Рада директорів Ferrexpo нарешті зафіксувала те, про що ринок давно говорить уголос: асоціація групи з Костянтином Жеваго несе для компанії юридичні, фіскальні, політичні та інші ризики.

"Останні заяви Ferrexpo важливі тим, що Рада директорів нарешті публічно назвала речі своїми іменами. Першопричиною кризи компанії стала асоціація з Костянтином Жеваго, що ускладнює залучення фінансування, створює операційні бар’єри та становить дедалі більшу загрозу для стабільності бізнесу", — заявили у Максі Капітал Груп.

Максі Капітал Груп підтверджує готовність діяти відповідально та зважено, з урахуванням інтересів Ferrexpo та компаній групи.

"Ferrexpo – це не лише міжнародна компанія, але й три гірничо-збагачувальні комбінати в Україні, тисячі робочих місць. Якщо Костянтин Жеваго справді зацікавлений у збереженні Ferrexpo, він має не блокувати залучення нового капіталу. Нинішня ситуація вимагає від Жеваго не лише захисту власних інтересів, а відповідального рішення в інтересах самої компанії", – зазначає Максі Капітал Груп.

"Ми, зі свого боку, готові максимально сприяти Раді директорів Ferrexpo у вирішенні цієї проблеми й рухатися назустріч будь-яким конструктивним рішенням, які відповідають інтересам компанії та всіх стейкхолдерів. Саме зараз є потреба не лише залучити додаткове фінансування, а й усунути першопричину, яка лежить в основі нинішньої кризи", – наголосили у Максі Капітал Груп.

