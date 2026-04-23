Schneider Electric презентувала виробничі ШІ-рішення на базі Microsoft Azure AI

Schneider Electric, глобальний лідер у сфері енергетичних технологій, представив нові досягнення у своїй стратегічній співпраці з Microsoft на Hannover Messe, демонструючи, як їхні спільні технології допомагають виробникам модернізувати операції, прискорювати інженерні процеси та підвищувати стійкість.

Schneider Electric забезпечує основу промислового виконання цієї співпраці завдяки EcoStruxure Automation Expert — своїй відкритій програмно-визначеній платформі автоматизації, яка стабільно працює в локальних, периферійних (edge) та гібридних середовищах. Microsoft розширює цю основу за допомогою хмарних сервісів Azure та рішень штучного інтелекту, які аналізують і оптимізують промислові процеси. У результаті формується єдиний підхід до агентного виробництва, відкритої автоматизації та наскрізної сталості.

Сьогодні виробники стикаються зі зростаючою варіативністю продукції, нестабільністю ланцюгів постачання та посиленим тиском щодо безпечної модернізації. Schneider Electric відповідає на ці виклики, поєднуючи інженерний задум із виконанням операцій у реальному часі. Їхня спільна платформа дозволяє командам стандартизувати повторно використовувану логіку, перевіряти автоматизацію через симуляцію, забезпечувати простежуваність протягом усього життєвого циклу та масштабувати сумісні операції на різних майданчиках і обладнанні.

Schneider Electric співпрацює з Microsoft над розробкою наступного покоління агентного, програмно-визначеного виробництва — інтегрованого робочого процесу, що охоплює проєктування, інженерію, побудову, введення в експлуатацію та операції. В основі лежить EcoStruxure Automation Expert, який дозволяє виробникам один раз створювати, моделювати, перевіряти та впроваджувати логіку автоматизації й запускати її будь-де без додаткової перенастройки. Глибока експертиза Schneider Electric у сфері безпеки, відповідності нормам та промислової інтеграції забезпечує надійність у високорегульованих середовищах.

«Від агентного проєктування до програмно-визначених операцій, Microsoft і Schneider Electric демонструють єдиний, сумісний робочий процес, який дозволяє послідовно перевіряти, моделювати та впроваджувати логіку автоматизації як у хмарі, так і на периферії», — зазначила Гвенель Юе, виконавча віцепрезидентка з промислової автоматизації Schneider Electric.

Тоді як традиційні програми автоматизації потребують окремих інструментів і передачі між етапами — проєктування, моделювання, введення в експлуатацію та операції — спільна платформа об’єднує їх в єдиний прозорий робочий процес. Спеціалізовані AI-агенти, координовані централізованою системою керування, автоматизують рутинні інженерні рішення та перевіряють логіку перед впровадженням, скорочуючи час від проєктування до запуску та підвищуючи ефективність з першої спроби. Промисловий копілот Schneider Electric для виробників на базі Azure AI вже демонструє результати на практиці: інженерні команди повідомляють про скорочення часу до 50% на налаштування систем керування та підготовку документації, а зміни у виробничих лініях, які раніше займали тижні, тепер виконуються за години.

В одному з проєктів із впровадження автономного виробництва «зеленого» водню в реальних умовах спільно з H2E Power, індійським піонером у сфері «зеленого» водню, платформа забезпечила понад 6 000 годин стабільної автономної роботи в одному з найвимогливіших промислових середовищ — високотемпературному твердоксидному електролізі для виробництва «зеленого» водню — знизивши приведену вартість водню до 10%, що еквівалентно приблизно €500 000 на рік для типової установки потужністю 10 МВт.

«Завдяки агентному проєктуванню ми замикаємо цикл від інженерного задуму до операційної реальності, автоматизуючи рішення, забезпечуючи ранню валідацію та передаючи повторно використовувані пакети автоматизації, які Schneider Electric може моделювати та послідовно впроваджувати як у хмарі, так і на периферії», — зазначив Даян Родрігес, корпоративний віцепрезидент з виробництва та мобільності Microsoft.

На своїх стендах на Hannover Messe 2026 Schneider Electric та Microsoft представили практичні демонстрації можливостей спільних інновацій на ранніх етапах розвитку, включно з живими демонстраціями, інженерним AI та екосистемою відкритих стандартів, у межах масштабної програми розвитку наступного покоління виробництва.

Schneider Electric – глобальний лідер у сфері енергетичних технологій, який підвищує ефективність і сприяє сталому розвитку через електрифікацію, автоматизацію та цифровізацію промисловості, бізнесу та житлових просторів. Технології компанії дозволяють будівлям, дата-центрам, фабрикам, інфраструктурі та енергомережам функціонувати як відкриті, взаємопов'язані екосистеми, підвищуючи продуктивність, стійкість та екологічність.

Портфель компанії включає інтелектуальні пристрої, архітектури, визначені програмним забезпеченням, системи на базі штучного інтелекту, цифрові сервіси та професійні консультаційні послуги. Маючи 160 000 співробітників і 1 мільйон партнерів у понад 100 країнах, Schneider Electric стабільно входить до числа найбільш сталих компаній світу.

