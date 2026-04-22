Оголошено перших спікерів SBC Summit Ukraine 2026

27 травня у КВЦ "Парковий" відбудеться SBC Summit Ukraine 2026, організатори вже оголосили першу десятку спікерів ювілейного заходу.

Як повідомляється в анонсі, серед перших підтверджених учасників - лідери думок, відомі українські спортсмени, а також керівники ключових спортивних інституцій. Зокрема, на сцену форуму вийдуть Дар'я Білодід, Денис Бойко, Євген Дикий, Олексій Дніпров, Михайло Дроботенко, Андрій Ковальський, Андрій Ребрина, Анна Різатдінова, Ольга Саладуха та Дмитро Стрижов.

Організатори зазначають, що це лише перший анонс спікерів, а програма саміту буде присвячена практичним стратегіям розвитку індустрії у 2026-2027 роках.

Очікується, що SBC Summit Ukraine 2026 збере близько 1,5 тис. професійних учасників.

