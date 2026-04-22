Виробники FMCG готуються до зростання втрат до 2030 року - Schneider Electric

Schneider Electric, глобальний лідер у сфері енергетичних технологій, сьогодні оприлюднив нові результати свого глобального дослідження Industrial AI in CPG Survey 2026, які свідчать про те, що виробники товарів повсякденного попиту (CPG) очікують суттєвого зростання виробничої неефективності та тиску на витрати до 2030 року. Багато з них звертаються до промислового інтелекту — поєднання можливостей ШІ, даних і автоматизації — щоб зміцнити конкурентоспроможність у десятилітті прискореної нестабільності.

Очікується зростання структурних виробничих витрат до 2030 року

Опитування показує, що виробники товарів повсякденного попиту (CPG) очікують прискорення кризи маржинальності: неефективність, зокрема виробничі затримки, простої та поломки обладнання, вже сьогодні становлять приблизно 20,3% від кінцевої вартості виробленої продукції. Респонденти повідомляють, що 15,2% середнього виробничого доходу втрачається через затримки, простої, переробку, відхилення якості або неефективне використання активів.

Очікується, що ці втрати, яких можна було б уникнути, суттєво зростуть — до 21,37% вже наступного року та наблизяться до 29,14% до 2030 року.

Багато виробників CPG роблять ставку на промисловий ШІ, щоб скоротити прогнозоване зростання таких втрат у виробництві.

Очікування щодо ШІ стрімко зростають, тоді як готовність відстає

Сьогодні лише один із восьми (13%) виробників товарів повсякденного попиту (CPG) зазначає, що ШІ повністю інтегрований у ключові операції та процеси ухвалення рішень. До 2030 року понад третина (37%) очікує, що ШІ стане основою їхньої операційної діяльності — це трикратне зростання рівня впровадження лише за чотири роки.

Респонденти також очікують суттєвого зростання окупності інвестицій (ROI), забезпеченої ШІ:

• третина (32,7%) очікує прибутковість на рівні 50–74% від своїх ШІ-проєктів до 2030 року

• майже десята частина (7,9%) прогнозує прибутковість понад 100%, що означає, що інвестиції в ШІ окупляться менш ніж за рік

Такий рівень ефективності сьогодні спостерігається лише у WEF Lighthouses[1] або автономних фабриках.

Натомість сімдесят відсотків респондентів зазначають, що поточна окупність інвестицій у ШІ становить менше 20%, причому майже третина (28,4%) фіксує ROI на рівні 5% або нижче, що відображає галузь, яка поки що отримує обмежену цінність від ранніх впроваджень.

«Виробники прогнозують потроєння наскрізного впровадження ШІ до 2030 року, разом із різким зростанням очікуваної віддачі — до рівнів, які сьогодні демонструють лише найпросунутіші Lighthouse та автономні фабрики», — сказав Ніл Сміт, президент підрозділу CPG компанії Schneider Electric. «Цей розрив між очікуваннями та реальністю є найсильнішим сигналом терміновості, який ми бачили за останні роки. ШІ може бути трансформаційним лише тоді, коли він забезпечує справжній промисловий інтелект: здатність перетворювати операційні дані в реальному часі, сучасну автоматизацію та ШІ на синхронізовані рішення, що підвищують ефективність у масштабі. Багато організацій досі працюють із застарілими виробничими майданчиками, фрагментованими даними та легасі-системами, які обмежують цінність і впровадження ШІ. Подолання цього розриву готовності зараз є одним із ключових пріоритетів конкурентоспроможності для сектору CPG».

Бар’єр полягає не в технології ШІ, а в базовій готовності до впровадження промислового інтелекту.

Попри високу впевненість у потенціалі ШІ, респонденти опитування послідовно визначають структурні, а не технологічні, бар’єри як основні перешкоди для масштабування:

• дефіцит навичок у сфері ШІ або науки про дані (43,0%)

• застарілі системи автоматизації та інфраструктура (37,5%)

• брак контекстуалізованих операційних даних (36,3%)

• опір з боку персоналу (25,7%)

Усі ці фактори випереджають занепокоєння щодо кібербезпеки або відповідності регуляторним вимогам (21,7%).

«Результати є однозначними: досягнення трансформаційної окупності інвестицій, яку очікують від промислового ШІ всього за чотири роки, потребує якісного зсуву в співпраці, прозорості та спільних стандартах», — сказала Сесіль Верселліно, старша віцепрезидентка з сервісів підрозділу промислової автоматизації Schneider Electric. «Через SE Advisory Services ми вже застосовуємо власну експертизу “Lighthouse” у виробництві разом із клієнтами по всьому світу, допомагаючи їм перетворювати цифрові амбіції на вимірюваний результат. Ми вважаємо, що обмін і впровадження найкращих практик і галузевої експертизи стануть каталізатором наступної хвилі промислової цифрової трансформації».

Нова аналітична доповідь: “Beyond the Hype: Practical AI for Competitive Consumer Goods Manufacturing” опублікована сьогодні компанією Schneider Electric у співпраці з AVEVA, містить рекомендації щодо успішного впровадження ШІ в секторах харчової промисловості та напоїв. Вона окреслює шлях до автономних операцій через промислові дані, модульну автоматизацію, електрифікацію та етапи впровадження промислового ШІ.

Примітки для редакторів:

• Статистично репрезентативне дослідження було проведене компанією Censuswide серед вибірки 1 453 респондентів (25% — топменеджмент рівня C-suite, 75% — керівники та особи, що ухвалюють рішення у виробництві) у секторах наук про життя, а також харчової промисловості та напоїв у 14 країнах, зокрема у Великій Британії, США, Італії, Німеччині, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Франції, Данії, Саудівській Аравії, Австрії, Ірландії, Швейцарії та Єгипті. Дані були зібрані в період з 26.02.2026 по 24.03.2026. Компанія Censuswide дотримується та залучає членів Market Research Society і керується кодексом поведінки MRS та принципами ESOMAR. Censuswide також є членом British Polling Council.

[1] McKinsey, “How manufacturing’s Lighthouses are capturing the full value of AI”, 2024. Source: https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/how-manufacturings-lighthouses-are-capturing-the-full-value-of-ai