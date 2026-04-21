У Києві відбудеться XXXІV Всеукраїнський День Логіста, що об’єднає ключових гравців ринку

У травні в Києві відбудеться XXXІV Всеукраїнський День Логіста — єдина наймасштабніша в Україні логістична конференція, яка традиційно об’єднує провідних учасників ринку для обговорення актуальних тенденцій, викликів та перспектив розвитку галузі. Подія охоплює всі напрями логістики: міжнародні та регіональні логістичні компанії будь-якого рівня, 3PL-операторів, компанії сектору «експрес-доставки», транспортно-експедиторські компанії, що здійснюють перевезення всіма видами транспорту, складських операторів, митних брокерів та учасників ЗЕД, а також постачальників IT-рішень для логістики, складського обладнання й інших представників українського ринку логістичних послуг.

Конференція відбудеться 28–29 травня у місті Києві, за адресою просп. Берестейський, 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл».

Партнери.

Генеральний Партнер UAWAY

Партнер цифрових рішень для бізнесу - Вчасно

Склад Сервіс Київ

Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик

Твій надійний Партнер із автоматизації складу KAPELOU

Девелопер МЕРЕЖІ ЛОГІСТИЧНИХ ПАРКІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ WINHUB

Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos Group

ІТ Партнер – ABM Cloud

Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link

4PL Логістичний Партнер- Fair Logics

Партнер з автоматизації сортувальних і складських процесів - Ukrainian Intelligent Systems (UIS)

Технологічний партнер з автоматизації логістики - Konsort

Всеукраїнський День Логіста — це більше, ніж просто подія. Це спеціалізована платформа для зростання, розвитку та вдосконалення вашого бізнесу у сфері логістики.

Вас чекає:

100+ виставкових стендів рішень, послуг, обладнання та техніки, які допоможуть оптимізувати процеси та підвищити ефективність бізнесу

2 дні конференції з виступами 30+ топспікерів провідних роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній України та зарубіжжя

понад 1500 учасників — ваших існуючих і потенційних партнерів

Цей захід об’єднає учасників ринку для обговорення викликів і перспектив галузі, підвищення ефективності всіх етапів ланцюга постачання, оптимізації транспортної та складської логістики, а також аутсорсингу логістичних бізнес-процесів.

В програмі конференції цієї весни:

Модератор заходу: Дмитро Линник, експерт у сфері логістики.

Ярослав Куліковський, старший аналітик Pro-Consulting. Тема: Ринок логістики України: аналітика трансформації, тренди та перспективи.

Ольга Снігур, керівник комерційного відділу компанії UAWAY. Тема: UAWAY — екосистема для вашого бізнесу.

Костянтин Біжик, Business Development Manager UIS. Тема: Як WMS від UIS підвищує ефективність складу: кейс впровадження для компанії Viatec.

Дмитро Пасенков, CEO DP DEVELOPMENT & PROPERTY. Тема: Розвиток ринку складської логістики 2026: тренди, інновації, майбутнє.

Ігор Полікарпов, директор департаменту логістики МПП Фірма «ЕРІДОН». Тема: Логістика в умовах нестабільності: як «Ерідон» поєднує автоматизацію та реальні операційні рішення.

Андрій Ковальов, заступник Генерального Директора з Постачання (ПрАТ А/Т Тютюнова Компанія "В.А.Т. - ПРИЛУКИ"). Тема: Supply Chain без героїзму: роль IWS у стабільній роботі

Вячеслав Кужель, керівник відділу з безпеки руху Fozzy Group Логістика (ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»), та Дмитро Дудар, менеджер відділу з безпеки руху Fozzy Group Логістика (ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»). Тема: Стійкість ланцюгів постачання: як управління ризиками ДТП зменшує збої та втрати.

Микола Чайка, керівник департаменту логістики ТОВ «САНТЕ-АЛКО». Тема: Склад як центр прибутку, а не витрат: новий підхід до операційної моделі.

Павло Заброварний, директор транспортної логістики групи компаній «Левітрейд». Тема: Власний автопарк як інструмент стабільності: досвід управління міжрегіональною та міжнародною логістикою в групі компаній «Левітрейд».

Руслан Бортник, директор з логістики та клієнтського сервісу ПрАТ «Карлсберг Україна». Тема: Цифровізація прогнозування попиту та спільне прогнозування з клієнтами: два драйвери точності, сервісу та ефективності.

Тетяна Пашкіна, HR-експерт із більш ніж 25-річним практичним досвідом у сфері управління персоналом (зокрема в автоматизації складської логістики). Тема: Персонал у логістиці — ресурс, капітал чи проблема?

Артем Рибальченко, International Logistic Manager ТМ «ВіЯр». Тема: Last Mile без втрати маржі: як поєднати швидкість, сервіс і рентабельність.

Ярослав Горбушко, директор департаменту ринків капіталу EXPANDIA, представника CBRE в Україні та Молдові. Тема: Огляд та перспективи ринку складської та логістичної нерухомості Києва.

Юрій Зауличний, керівник з логістики Керівник з логістики компанії «Молокія». Тема: Колаборації в логістиці: Партнерство для ефективності ланцюгів постачань.

Олександр Ширяєв, CEO ABM Rinkai TMS. Тема: 4 способи скоротити витрати на паливо без зупинки бізнесу.

Вікторія Наумчева, засновниця компанії Fair Logics. Тема: «Мультимодальні перевезення: інсайти, прогнози, поради».

