18:22 21.04.2026

У Києві відбудеться XXXІV Всеукраїнський День Логіста, що об’єднає ключових гравців ринку

У травні в Києві відбудеться XXXІV Всеукраїнський День Логіста — єдина наймасштабніша в Україні логістична конференція, яка традиційно об’єднує провідних учасників ринку для обговорення актуальних тенденцій, викликів та перспектив розвитку галузі. Подія охоплює всі напрями логістики: міжнародні та регіональні логістичні компанії будь-якого рівня, 3PL-операторів, компанії сектору «експрес-доставки», транспортно-експедиторські компанії, що здійснюють перевезення всіма видами транспорту, складських операторів, митних брокерів та учасників ЗЕД, а також постачальників IT-рішень для логістики, складського обладнання й інших представників українського ринку логістичних послуг.

Конференція відбудеться 28–29 травня у місті Києві, за адресою просп. Берестейський, 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл».

Партнери.
Генеральний Партнер UAWAY
Партнер цифрових рішень для бізнесу- Вчасно
Склад Сервіс Київ
Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик
Твій надійний Партнер із автоматизації складу KAPELOU
Девелопер МЕРЕЖІ ЛОГІСТИЧНИХ ПАРКІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ WINHUB
Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos Group  
ІТ Партнер – ABM Cloud
Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link
4PL Логістичний Партнер- Fair Logics
Партнер з автоматизації сортувальних і складських процесів - Ukrainian Intelligent Systems (UIS)
Технологічний партнер з автоматизації логістики - Konsort

Всеукраїнський День Логіста — це більше, ніж просто подія. Це спеціалізована платформа для зростання, розвитку та вдосконалення вашого бізнесу у сфері логістики.

Вас чекає:

  • 100+ виставкових стендів рішень, послуг, обладнання та техніки, які допоможуть оптимізувати процеси та підвищити ефективність бізнесу
  • 2 дні конференції з виступами 30+ топспікерів провідних роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній України та зарубіжжя
  • понад 1500 учасників — ваших існуючих і потенційних партнерів

Цей захід об’єднає учасників ринку для обговорення викликів і перспектив галузі, підвищення ефективності всіх етапів ланцюга постачання, оптимізації транспортної та складської логістики, а також аутсорсингу логістичних бізнес-процесів.

В програмі конференції цієї весни:

Модератор заходу: Дмитро Линник, експерт у сфері логістики.

Ярослав Куліковський, старший аналітик Pro-Consulting. Тема: Ринок логістики України: аналітика трансформації, тренди та перспективи.

Ольга Снігур, керівник комерційного відділу компанії UAWAY. Тема: UAWAY — екосистема для вашого бізнесу.

Костянтин Біжик, Business Development Manager UIS. Тема: Як WMS від UIS підвищує ефективність складу: кейс впровадження для компанії Viatec.

Дмитро Пасенков, CEO DP DEVELOPMENT & PROPERTY. Тема: Розвиток ринку складської логістики 2026: тренди, інновації, майбутнє.

Ігор Полікарпов, директор департаменту логістики МПП Фірма «ЕРІДОН». Тема: Логістика в умовах нестабільності: як «Ерідон» поєднує автоматизацію та реальні операційні рішення.

Андрій Ковальов, заступник Генерального Директора з Постачання (ПрАТ А/Т Тютюнова Компанія "В.А.Т. - ПРИЛУКИ"). Тема: Supply Chain без героїзму: роль IWS у стабільній роботі

Вячеслав Кужель, керівник відділу з безпеки руху Fozzy Group Логістика (ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»), та Дмитро Дудар, менеджер відділу з безпеки руху Fozzy Group Логістика (ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»). Тема: Стійкість ланцюгів постачання: як управління ризиками ДТП зменшує збої та втрати.

Микола Чайка, керівник департаменту логістики ТОВ «САНТЕ-АЛКО». Тема: Склад як центр прибутку, а не витрат: новий підхід до операційної моделі.

Павло Заброварний, директор транспортної логістики групи компаній «Левітрейд». Тема: Власний автопарк як інструмент стабільності: досвід управління міжрегіональною та міжнародною логістикою в групі компаній «Левітрейд».

Руслан Бортник, директор з логістики та клієнтського сервісу ПрАТ «Карлсберг Україна». Тема: Цифровізація прогнозування попиту та спільне прогнозування з клієнтами: два драйвери точності, сервісу та ефективності.

Тетяна Пашкіна, HR-експерт із більш ніж 25-річним практичним досвідом у сфері управління персоналом (зокрема в автоматизації складської логістики). Тема: Персонал у логістиці — ресурс, капітал чи проблема?

Артем Рибальченко, International Logistic Manager ТМ «ВіЯр». Тема: Last Mile без втрати маржі: як поєднати швидкість, сервіс і рентабельність.

Ярослав Горбушко, директор департаменту ринків капіталу EXPANDIA, представника CBRE в Україні та Молдові. Тема: Огляд та перспективи ринку складської та логістичної нерухомості Києва.

Юрій Зауличний, керівник з логістики Керівник з логістики компанії «Молокія». Тема: Колаборації в логістиці: Партнерство для ефективності ланцюгів постачань.

Олександр Ширяєв, CEO ABM Rinkai TMS. Тема: 4 способи скоротити витрати на паливо без зупинки бізнесу.

Вікторія Наумчева, засновниця компанії Fair Logics. Тема: «Мультимодальні перевезення: інсайти, прогнози, поради».

Повна інформація та реєстрація за посиланням
або по телефону 0675023013

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер

Теги: #день_логіста

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:39 18.11.2025
Чекаємо 27-28 листопада в Києві на виставку - XXXІІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

Чекаємо 27-28 листопада в Києві на виставку - XXXІІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

14:11 14.10.2025
Станьте частиною наймасштабнішої логістичної виставки в Україні: XXXІІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

Станьте частиною наймасштабнішої логістичної виставки в Україні: XXXІІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

15:20 20.05.2025
Станьте частиною наймасштабнішої логістичної виставки в Україні: XXXІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

Станьте частиною наймасштабнішої логістичної виставки в Україні: XXXІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

11:52 19.11.2024
28-29 листопада відбудуться XXXІ День Логіста та DistributionMaster-2024

28-29 листопада відбудуться XXXІ День Логіста та DistributionMaster-2024

17:32 08.10.2024
Станьте частиною наймасштабнішої логістичної виставки в Україні: XXXІ День Логіста та DistributionMaster-2024!

Станьте частиною наймасштабнішої логістичної виставки в Україні: XXXІ День Логіста та DistributionMaster-2024!

16:14 15.11.2023
Всеукраїнський День Логіста - єдина наймасштабніша логістична виставка в Україні

Всеукраїнський День Логіста - єдина наймасштабніша логістична виставка в Україні

12:31 19.06.2023
XXVIIІ Всеукраїнський День Логіста: Рішення в ланцюгах постачання

XXVIIІ Всеукраїнський День Логіста: Рішення в ланцюгах постачання

16:09 16.03.2023
Єдина наймасштабніша в Україні логістична виставка –XXVIII День Логіста

Єдина наймасштабніша в Україні логістична виставка –XXVIII День Логіста

11:52 09.11.2022
25 листопада пройде Всеукраїнський День Логіста

25 листопада пройде Всеукраїнський День Логіста

16:50 23.11.2021
Рекордна кількість учасників вже за кілька днів збереться на ХХVI ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ДНІ ЛОГІСТА

Рекордна кількість учасників вже за кілька днів збереться на ХХVI ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ДНІ ЛОГІСТА

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Доступно.UA та BAT Україна представили посібник з інклюзивних практик для бізнесу

Поліцейські оголосили підозру судді з Москви за вирок українському військовополоненому

ІІІ чемпіонат України з панкратіону пам’яті Олександра Котиніна відбудеться у Білій Церкві 22–25 квітня

Рейтингування відсіє недобросовісних переробників і перекупників» — Євген Дітківський, керівник ТОВ ДТК-ТРЕЙД

Що робити після TOEFL: наступний рівень академічної англійської

Універсальні чи модельні бризковики: де ховається реальна різниця

Анонс: Конференція «Торгові війни: мистецтво захисту», 20 травня 2026 року

В Ужгороді відбулася міжнародна конференція Breast Weekend 3.0 за участі спікерів з Європи

Як вбивства та катування стали буденністю у 5-й бригаді Збройних сил Російської Федерації

«МЕТРОНОМ» проведе серію галузевих подій у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі

